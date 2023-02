À 18 ans, il bénéficie d’une peine de travail après avoir percuté de face un homme avec lequel il est en conflit

Dans la matinée du 17 janvier 2022, le prévenu était passé à bord de sa voiture devant le domicile de Louis (prénom d’emprunt) pour le narguer. Les relations entre les deux protagonistes sont loin d’être au beau fixe depuis plusieurs mois. Vraisemblablement habituée par ce comportement, la victime avait tout de même pris le volant de sa Fiat afin de se rendre à l’école en compagnie d’autres passagers.

À moitié route, Louis avait constaté que le prévenu le suivait en adoptant une conduite dangereuse pour lui-même et pour autrui. De ce fait, la victime était descendue du véhicule. Rapidement, elle avait sauvagement été percutée de face par le conducteur avant qu’il ne prenne la fuite. Des témoins avaient par ailleurs confirmé la version de Louis.

À seulement 18 ans et jeune conducteur, Bertrand avait évoqué avoir pris peur et pensait que la victime possédait une arme. Plus de peur que de mal, Louis s’en est sorti avec quelques hématomes et une incapacité de travail d’une semaine.