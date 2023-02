Le budget honnellois manque-t-il de subsides ? “Moins de 70 % des projets sont subsidiés”

“La majorité nous avait reproché de ne pas suffisamment aller à la chasse aux subsides lorsque nous étions à la tête de la commune. Plus de 70 % de leurs projets ne sont pourtant pas subsidiés”, indique Bernard Paget, chef de file de l’opposition. “Plusieurs projets reviennent également perpétuellement depuis 2020. C’est le cas de l’agoraspace, des travaux de la rue Verte Vallée et de l’école d’Angre. Il serait temps qu’ils soient concrétisés. ”

La sécurité routière est également au cœur des priorités de l’opposition. “60 000 euros d’investissements sont prévus dans ce cadre-là. Malgré tout, je me demande s’il est possible de revoir tout ce qu’il se passe à la gare entre Onnezies et Angre. La zone est extrêmement dangereuse. L’extinction de l’éclairage public n’arrange rien à la situation. Les véhicules sont actuellement utilisés pour faire ralentir les autres automobilistes. Je me demande donc si des aménagements ne devraient pas être prévus”, poursuit Bernard Paget.

Enfin, l’opposition se préoccupe de ses concitoyens en se demandant si l’argent des travaux de la piste cyclo-piétonne ne pourrait pas être utilisé pour venir en aide à la population, fortement impactée par les différentes crises successives.

Des interrogations et remarques qui ont pu trouver des réponses auprès de l’échevin. “Si on compte l’ensemble des projets, il n’y a effectivement pas 70 % d’entre eux qui sont subsidiés. Sur 2,4 millions nous obtenons quand même plus d’un million de subsides, donc près de 50 %… ”, répond Frédéric Bronchart. “Les reports de projets sont principalement dus à la crise sanitaire. C’est le cas notamment de l’agoraspace et de la rue Verte Vallée. Cette dernière aurait pu être rénovée l’année dernière si les travaux de la rue Marais n’avaient pas coûté si cher. ”

Un deuxième tronçon de la ligne cyclo-piétonne va être réalisé suite aux recommandations de la Wallonie. “La Région nous demande de poursuivre les projets existants plutôt que de créer plusieurs tronçons distincts. Ce n’était pas notre première idée mais les travaux étant assez coûteux, nous préférons suivre les directives de la région pour obtenir les subsides”, conclut Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles.