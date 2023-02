Les fêtes de la musique seront de retour à Elouges en juin prochain

Après une première édition en demi-teinte à cause des conditions météorologiques, les organisateurs espèrent que cette deuxième édition des fêtes de la musique rencontrera un beau succès cette année. “Nous n’avions pu obtenir le résultat escompté l’année dernière à cause de la pluie. Nous espérons évidemment faire mieux et, surtout, que le soleil sera au rendez-vous. Comme l’année dernière, l’événement aura lieu sur la place d’Elouges, le 24 juin prochain”, indique Vincent Loiseau, échevin à Dour et co-organisateur des fêtes de la musique.

Les lieux n’ont pas été choisis au hasard. Le passé musical d’Elouges permet tout naturellement au village d’accueillir ces fêtes tant attendues dans l’entité. “De nombreux artistes de renom ont habité à Elouges. Le village possède un réel passé musical. Nous avons donc choisi la place du village pour organiser l’événement, comme l’année dernière”, poursuit Vincent Loiseau.

Ce choix de lieu, les habitants du village le rendent bien aux organisateurs. “Nous avons la chance de bénéficier de nombreux bénévoles pour nous aider dans la mise en place de l’événement. Nous espérons qu’ils seront encore au rendez-vous cette année”, conclut Vincent Loiseau.

Le rendez-vous est donc donné au 24 juin prochain. Les premiers noms d’artistes seront révélés dans les prochaines semaines par les organisateurs. Ces derniers annoncent déjà une tête d’affiche de renom, qui ne manquera pas de faire vibrer la place d’Elouges. Suspens donc…