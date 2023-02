Saint-Ghislain : il empêchait sa compagne de manger à sa faim

Au cours d’une énième dispute, Charly (prénom d’emprunt), son compagnon depuis quelques mois a sauvagement tabassé Louisa. Avant de quitter le domicile, le prévenu avait interdit à la victime de toucher à un sac rempli de canettes de bière : “s’il en manque une, tu vas voir ce qu’il t’attend”. Bien entendu, la jeune femme n’a pas posé le doigt sur les boissons. Mais à son retour, Charly a complètement pété les plombs. Il s’est effectivement emparé du sac avant de frapper Louisa au niveau du crâne tout en proférant des menaces de mort.

À aujourd’hui 40 ans, le récidiviste qui accumule les séjours en prison, nie en totalité les faits. “Je n’ai donné qu’une gifle”, a-t-il précisé. “Nous avions d’ailleurs tous les deux beaucoup bu ce jour-là. Mais je n’ai jamais mis Louisa dans cet état. À l’époque, elle avait des contacts particuliers, issus du monde de la drogue qui venaient squatter chez elle. Ces personnes n’hésitaient pas à lui porter des coups”.

Déjà condamné pour des faits de violence

Lors de ses auditions auprès des services de police, la victime s’est livrée à cœur ouvert. Louisa a notamment révélé qu’elle vivait un enfer depuis sa relation avec le prévenu et était tombée sous son emprise. Charly contrôlait tous ses faits et gestes. Il l’empêchait même de manger à sa faim. “Sous l’influence de l’alcool et des produits stupéfiants, il me frappait et me séquestrait. Je faisais office d’un véritable punching-ball”. Charly n’est vraisemblablement pas un inconnu de la justice. Il a déjà été condamné pour coups ainsi que viol.

Le prévenu est aussi accusé d’avoir porté des coups sur une personne vulnérable. C’est dans un parc de Saint-Ghislain que Charly a violemment repoussé la victime. “Il jouait avec un couteau et n’arrêtait de l’agiter devant mois malgré mes remarques pour le faire arrêter”, a expliqué le récidiviste. “Je me suis senti agressé”. Charly risque une peine ferme de 6 ans de prison. Le jugement sera rendu le 15 février.