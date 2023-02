Une indexation à deux millions d’euros, des coûts énergétiques de plus de 250 %,… Le CPAS de Frameries boucle son budget avec difficulté

“Notre structure se voit impactée tant au niveau des salaires, avec une avec une indexation qui représente un montant de deux millions d’euros, par rapport à l’exercice 2022, qu’au niveau énergétique dont la facture présente un supplément de 600 000 euros. L’augmentation salariale pèsera 14 % de plus par rapport à l’an passé. Néanmoins, l’institution consent cet effort afin de maintenir l’emploi pour assurer une continuité de l’ensemble des services d’aide existants pour le citoyen. ”

Au niveau des coûts énergétiques, le CPAS doit se serrer la ceinture. “Ils connaissent une augmentation de 250 %, similaire à la situation vécue par l’ensemble des ménages belges. Afin de contrer ces effets, nous prévoyons d’investir plus d’1,5 million d’euros pour améliorer les performances énergétiques de ses différents bâtiments. ” Des investissements conséquents, qui in fine doivent permettre de limiter la casse, mais qui viennent noircir un peu plus le tableau.

“L’enchaînement des crises qui touchent actuellement la Belgique, à savoir la pandémie due au coronavirus, les conséquences de la guerre en Ukraine et actuellement cette inflation sans précédent, mettent sérieusement à mal les finances du CPAS, dont la mission première reste de garantir des conditions de vie respectueuses de la dignité humaine pour tous”, ajoute le président.

Malgré ce contexte compliqué, le CPAS maintient l’ensemble de ses services et missions “à tous les niveaux et plus particulièrement auprès des plus démunis. Il n’est pas non plus question de remettre en cause la politique volontariste de mise à l’emploi. Pour cela, le CPAS a répondu à plusieurs appels à projet auprès du Fonds social européen. ” Bref, si chaque coup de pouce financier était déjà le bienvenu auparavant, il l’est encore un peu plus aujourd’hui.