Violente altercation à Quaregnon : "il a plaqué mon visage sur le bitume"

Dès lors, de nombreuses insultes et remarques ont été échangées entre les deux parties. Juliette lui tenait tête et Léo n’a vraisemblablement pas apprécié qu’elle protège sa meilleure amie. Arrivée enfin chez elle, la jeune femme a été rouée de coups par le prévenu. “Il m’a attrapée par les cheveux et m’a poussée avant de plaquer mon visage sur le bitume”, a précisé la victime. Sévèrement blessée au niveau du visage, Juliette garde quelques cicatrices physiques mais aussi… psychologiques. “Tous les jours dans le miroir, je perçois ces cicatrices qui me rappellent les faits”, a révélé tristement la victime.

Léo quant à lui nie avoir agi de la sorte. “Juliette était complètement bourrée et ne tenait plus debout. Elle proférait des menaces et j’ai perdu patience en la poussant en dehors du véhicule”, a-t-il répliqué.

Après cette altercation violente, Léo a parcouru quelques mètres en voitures et appelé ses amis. Le but restait avant tout de maquiller la scène. Le prévenu risque une peine de deux dans de prison. D’après son conseil, Léo n’a pas un profil de délinquant. “Il avait tellement peur de comparaître à la barre du tribunal qu’il consultait deux fois par mois un psychologue. Il n’est pas sorti indemne de cette affaire”, a-t-il précisé.

Léo s’avère être un homme quelque peu tumultueux. Il vient récemment d’être éjecté de son club de foot pour des faits de coups et blessures. Le jugement sera prononcé le 7 mars.