Un parc de 11 éoliennes en projet dans les Honnelles : “nous tâcherons d’être le plus transparent possible avec les citoyens”

Seules quelques informations ont filtré depuis le lancement du dossier par la société New Wind. Pour le reste, il faudra attendre la réunion d’information préalable pour en savoir plus. “Nous ne pouvons rien communiquer sur le projet en question avant la réunion d’information préalable”, confie Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. “Pour l’instant, nous n’avons de toute façon pas plus d’informations. ”

Les habitants doivent donc, pour le moment, s’en tenir au courrier envoyé par la société New Wind indiquant qu’un parc de 11 éoliennes d’une puissance maximale de 55 MW est prévu entre Marchipont, Roisin et la frontière française. De son côté, la commune prend tout de même de nombreux engagements pour informer au maximum ses concitoyens.

“En tant que commune, nous nous engageons à plusieurs choses”, poursuit Matthieu Lemiez. “Nous sommes convaincus qu’une telle décision ne peut pas être prise uniquement suite à l’avis des 17 personnes présentes au conseil communal. Nous informerons donc les citoyens de manière la plus transparente possible. Nous savons très bien que tous ne pourront pas se rendre à cette fameuse RIP, nous nous chargerons donc de transmettre une information la plus complète possible à tout le monde. Nous demanderons surtout l’avis des citoyens sur le projet via une consultation populaire. Il y en avait déjà eu dans le passé lorsque d’autres projets avaient été déposés sur la commune. De nombreux paramètres ont toutefois changé depuis, comme la population ou les différentes technologies. Cela nous semble donc important de demander l’avis de la population. Des réunions d’information sur l’éolien et sur le projet seront également organisées en supplément de la RIP. ”

Cette fameuse première étape de la RIP aura lieu au salon d’Angreau. La date définie actuellement est le 22 février mais elle pourrait bien encore changer. Le collège n’a en effet pas approuvé cette date et doit donc encore la définir avec le promoteur.

“La RIP est le point de départ de la procédure. Les délais d’attente avant la demande de permis sont de plus d’un an. Une étude d’incidence aura notamment lieu entre-temps”, conclut Matthieu Lemiez. Cette étude d’incidence devra prendre en compte les différents avis et remarques des citoyens et, dans le cas échéant, expliquer les raisons pour lesquelles la société ne les a pas mises d’application.