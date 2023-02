Honnelles doublera ses investissements pour son meeting de montgolfières Hô Vols en 2024

D’ordinaire, les vols ont lieu au lever du soleil et deux heures avant qu’il ne se couche. C’est à ce moment que les vents sont plus calmes et l’air plus stable. L’année dernière, plusieurs vols ont dû être annulés pour cause de rafales de vent. Brigitte Du Trieu, Présidente du CPAS et organisatrice de l’événement, espère naturellement que les conditions météorologiques seront meilleures cette année.

“Le retour du festival de montgolfières a été confirmé en collège”, confie-t-elle. “Nous devrions d’ailleurs doubler les investissements cette année. L’année dernière, plusieurs vols n’avaient pas eu lieu à cause des conditions météorologiques. Davantage de vols devraient être prévus cette année pour permettre à plus de personnes de profiter de l’événement. ”

Pour s’envoyer en l’air à bord d’une montgolfière, les participants devront bien s’équiper. Certaines tenues sont en effet à préconiser lors d’un vol en montgolfière. Il faut adopter une tenue vestimentaire dans laquelle les gens se sentent bien. Pour les dames, il est souhaitable d’opter pour le pantalon et la paire de bottines ou de baskets. Les shorts ne sont quant à eux pas recommandés. En ballon, à la bonne saison, il ne fait pas froid il n’y a pas de sensation de vent puisque les participants se déplacent avec lui. Toutefois, il est préférable d’emporter avec soi un pull ou un gilet. Il est également conseillé d’emporter une casquette ou un chapeau pour les petits coups de brûleur.