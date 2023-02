Une piste cyclable entre Quévy-le-Petit et Genly et une aire de covoiturage à Asquillies

Les rues Longsaule et de Sars profiteront par exemple de travaux pour permettre la réfection de la voirie, de l’égouttage et des trottoirs. La voirie sera également refaite du côté de la place de Blaregnies et de la rue Derrière les Haies (sans égouttage). Les principaux investissements seront cependant réservés à la création d’une piste cyclable et piétonne reliant Quévy-le-Petit) Genly et à l’aménagement d’une aire de co-voiturage.

“La piste cyclable va être aménagée sur une route qui appartient à la Région wallonne et qui est particulièrement fréquentée”, explique Florence Lecompte (PS), bourgmestre. “Il est primordial de pouvoir offrir aux usagers faibles une piste cyclable sécurisée alors qu’aujourd’hui, il n’y a même pas de filet d’eau. Il y a peu d’habitations entre les deux villages c’est vrai. En revanche, le terrain de football de Genly est fréquenté par de nombreux jeunes qui n’hésitent pas à traverser les villages.”

L’objectif est donc de sécuriser la piste cyclable et piétonne comme le SPW l’a fait au niveau de la chaussée Romaine ou de la chaussée Brunehaut. “Financièrement, c’est un projet qui sera subsidié mais réalisé sur les fonds communaux. On doit encore obtenir différents accords mais cela ne devrait pas poser de problème. On espère pouvoir réaliser ça à la fin de cette année ou début 2024”, précise encore la bourgmestre.

Les contacts avec le SPW ne se limiteront pas à ce seul dossier puisque la majorité entend aménager une aire de covoiturage sur un terrain appartenant à la Région wallonne. “Il est situé face au Bouddha Rouge, au niveau du carrefour du Cheval Blanc qui est un axe très fréquenté. Il est pour l’instant utilisé par la clientèle de la discothèque et du restaurant le Rancho Grill. Nous savons que des covoitureurs s’y stationnent déjà. L’idée serait donc de formaliser un peu les choses.”

Via la pose de panneaux signalétiques, notamment. “C’est le lieu idéal car il est central dans l’entité et proche du R5. Les personnes intéressées pourraient laisser leurs coordonnées et ainsi trouver d’autres personnes ayant les mêmes horaires, les mêmes parcours qu’elles. L’idée étant d’encourager la pratique du covoiturage”, souligne Florence Lecompte. Dans un premier temps, l’idée avait été pensée du côté de Givry mais la localisation était moins centrale, et donc moins idéale.