Le président de Dour Centre-Ville “dommage collatéral” des tensions entre anciens partenaires

“J’ai accepté de faire un pas de côté pour le bien de l’association, qui doit à tout prix poursuivre ses activités au bénéfice des commerçants, et pour protéger les six employés qui y travaillent d’arrache-pied”, explique le désormais ex-président. “Lors de plusieurs réunions de travail, il a été dit que le subside communal pourrait être réduit. Et lors du C.A., il m’a été dit que si je ne cédais pas la présidence, je devrais en accepter les conséquences.”

L’association fonctionne grâce à l’intervention de la Région wallonne et de la commune à hauteur de deux-tiers/un tiers. “Je ne peux qu’espérer que le subside ne soit pas raboté”, poursuit Alain Miraux, soutenu par Pierre Carton (ex-échevin évincé de la majorité) et Jacqueline Galant, présidente d’arrondissement MR de Mons-Borinage. “C’est une déconvenue supplémentaire, une éviction brutale qui ne se justifie que pour des raisons politiques”, estime Pierre Carton.

“Alain est remplacé par le président de l’Union Socialiste Communale, sans un merci pour les 25 dernières années d’investissement. Que l’on ne lui permette pas d’aller au bout de son mandat, c’est tout simplement déplorable. Nous avons désormais des craintes quant à l’avenir de l’asbl et face à l’emploi, qui pourrait être menacé car il a déjà été reproché de leur avoir permis de décrocher des CDI. ”

Pour Jacqueline Galant, il ne s’agit que de manœuvres politiciennes pour faire plaisir à un nouveau partenaire de majorité, en l’occurrence ici les Socialistes. “Alain est une figure emblématique à Dour, il a 40 années de commerce derrière lui”, souligne-t-elle. “On ne peut qu’espérer que l’intérêt général primera sur les intérêts particuliers et politiques. Cette situation renvoie une triste image de la politique car elle démontre que les gens sont des pions et que leur qualité première n’est pas la priorité. ”

Pour Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, ce changement se justifie pour plusieurs raisons. “Je salue sincèrement le travail mené par Alain durant ces longues années, il a été un président très investi dans sa fonction”, insiste-t-il. “Sur le plan humain, je n’ai rien à lui reprocher. Lui et moi, nous nous connaissons de très longue date. Mais il n’est plus commerçant depuis décembre dernier, puisqu’il a pris une retraite bien méritée.”

Plus que sur ce nouveau statut de jeune pensionné, Carlo Di Antonio se base sur les statuts de Dour Centre-ville pour expliquer ce pas de côté. “L’article 16 des statuts prévoit, pour la présidence de l’association, l’alternance entre privé et public. Ce qui n’était pas respecté depuis des années. Ce sera désormais le cas.” Alain Miraux assurait en effet son mandat sur la part “privée” de l’association, composé de cinq administrateurs politiques et de cinq administrateurs privés.

“Il est membre fondateur de l’association, il ne pouvait pas ignorer cet article puisqu’il a pris part à la rédaction des statuts”, ajoute encore le bourgmestre. “Je comprends que le MR soit bousculé mais il ne s’agit, selon moi, que d’un écran de fumée pour camoufler le vrai débat qui aura lieu ce jeudi au conseil communal, concernant de potentiels détournements à l’asbl Centre Sportif d’Élouges-Dour (CSED).”

Un dossier sera en effet déposé auprès du procureur du Roi après la découverte de factures falsifiées et de paiements injustifiés. Une plainte sera déposée contre X.