La Province de Hainaut reconditionne ses ordinateurs, Natagora en profite !

“On récupère les tours, les écrans, les imprimantes, des serveurs, des tableaux interactifs aussi, depuis peu”, explique Jean Moeremans pour le service technique de la Province de Hainaut. “Toute une partie du matériel est reclassée et repart vers les institutions provinciales. Une autre partie part vers Out of Use. ” L’entreprise liégeoise est spécialisée dans le reconditionnement et le recyclage de matériel IT “mis à la retraite” et est partenaire de Natagora depuis déjà plusieurs années.

100% des montants reversés

“Il était initialement convenu que les bénéfices générés par notre collaboration avec Out of Use soient reversés à la Province de Hainaut. Ce que nous avons refusé. 100 % des bénéfices profitent donc à Natagora, qui peut ainsi développer ses projets. ” Y compris en Hainaut, puisqu’en 2022, c’est la réserve naturelle du Grand Rieu, à Tertre, qui a profité de ces investissements. La collaboration se veut win-win pour les partenaires, puisque si Natagora jouit de nouvelles ressources financières, la Province de Hainaut bénéficie d’une attestation de don.

Concrètement, un PC, un ordinateur portable ou un serveur équivalent à 4 mètres carrés de réserve naturelle. Quatre smartphones ou quatre tablettes équivalent à 2 mètres carrés de réserve naturelle. “L’an dernier, ce sont plus de 32 tonnes de matériel qui ont été envoyées vers Out of Use”, poursuit Jean Moeremans. 28 455 kg ont été recyclés, 3 647 kg ont été réutilisés. Ce qui a permis d’éviter la production de 251 877 kg de CO2. Pour Natagora, cela représente 21 hectares de forêt développés ou protégés.

La Direction Générale des Systèmes d’Information (DGSI) procède chaque année au reconditionnement de centaines d'outils informatiques. ©E.B.

Du matériel qui profite aux écoles

Le matériel reconditionné est dispatché entre les différentes institutions provinciales. Ce mardi, Jérémy Fortunato, professeur à l’académie provinciale des métiers et responsable du parc informatique de l’école et du projet numérique Chrome book, venait réceptionner quelques ordinateurs reconditionnés. “C’est un terme qui peut effrayer mais ils sont comme neufs”, estime-t-il. “Il s’agit d’un matériel bien suffisant pour que nos élèves puissent travailler correctement. ”

La Direction Générale des Systèmes d’Information (DGSI) procède chaque année au reconditionnement de centaines d'outils informatiques. ©E.B.

En un an et demi, la Direction Générale des Systèmes d’Information (DGSI) a fourni à l’établissement quelque 174 ordinateurs. “C’est écologique car on évite d’acheter du matériel alors qu’il est possible d’en récupérer, et c’est forcément économique pour nous. ” Une démarche dans laquelle la province de Hainaut s’est pleinement inscrite depuis quelques années, mais qui a encore été renforcée. La crise sanitaire aura, elle aussi, eu des répercussions sur cette dynamique.

Le développement durable en fil conducteur

“On accorde beaucoup d’importance à la réflexion globale sur la question du développement durable”, explique Pascal Lafosse (PS), député provincial. “Auparavant nous avions 3 800 imprimantes, reliées aux 3 800 ordinateurs provinciaux. Nous les avons remplacées par 600 copieurs multifonctions afin de consommer moins de cartouches, moins de papiers… et ainsi réduire notre empreinte carbone. ”

Et de poursuivre : “Nous poussons aussi nos travailleurs à utiliser le vélo. Nous avons installé des abris vélo, aménager des douches pour plus de confort… C’est un vrai plus. ” Les nombreuses palettes de bois stockées dans les locaux, notamment au niveau du service informatique, sont quant à elles recyclées par les services provinciaux. Dans leur seconde vie, elles sont transformées en mobilier extérieur, notamment en bancs ou en tables.