Quaregnon : la sexualité abordée sans tabou pour déconstruire les idées reçues

Le focus “Cultivons les nuances” s’est ouvert sur le vernissage de l’exposition “Jouissance Club” de Jüne Plã”, qui reste à découvrir jusqu’à la fin de l’événement. Il se poursuivra avec une série de rencontres et d’activités accessibles à tous les publics. “La question initiale, c’était : comment toucher les jeunes et plus globalement, comment toucher un public qui peut se montrer réfractaire au changement sans pour autant choquer, sans partir dans les extrêmes ?”, souligne Tatiana Dessily, chargée de communication pour la Maison Culturelle de Quaregnon.

“Ce focus a vocation à mêler les points de vue, à susciter les échanges, la réflexion sans entrer dans la confrontation. Cette année, pour la première édition, on met l’accent sur les relations amoureuses et la sexualité. L’an prochain, on axera notre focus sur le genre. On en profitera pour proposer un spectacle, ce que l’on n’a pas pu mettre en place cette fois-ci. ” Pour évoquer un sujet aussi sensible que riche et intéressant, plusieurs ateliers sont organisés.

“On a mis sur pied un atelier d’arts plastiques autour du droit menstruel afin d’évoquer la question de la précarité. Ce mercredi, on collaborera avec l’agence belge du court-métrage dans le cadre d’une projection de courts-métrages érotiques sobres et élégants. On est loin de la vulgarité et du contenu choquant. Une sexologue sera par ailleurs présente afin de proposer un quiz afin d’apporter un côté d’autant plus ludique.”

Jeudi, l’atelier d’écriture érotique initialement au programme a dû être annulé, mais le focus se poursuivra vendredi avec un cabaret littéraire. Des textes érotiques seront notamment lus. L’événement se clôturera samedi avec un atelier d’arpentage, une technique qui permet de lire un livre collectivement, un peu de temps, par un découpage et une répartition des contenus entre les différents participants.

La mise en commun s’effectue au sein d’un dispositif d’échanges et d’analyses critiques autour des idées développées dans chacun des parties. “Avec Cultivons les Nuances, on entend prôner l’échange et la rencontre mais aussi attirer un public plus jeune, sans tomber dans la vulgarité. On sait que le sexe est à portée de clic. On veut démontrer qu’il est possible de le consommer autrement, sans pour autant en faire un sujet tabou.”

Es infos pratiques et horaires des ateliers sont à retrouver sur le site internet de la maison culturelle : https://maisonculturellequaregnon.be/evenement/cultivons-les-nuances/