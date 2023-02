Quiévrain : un commerçant porte des gifles à un mineur

La jeune victime n’osait même plus sortir de chez elle

Quelques jours plus tard, Lucas (prénom d’emprunt) se promenait effectivement dans la rue avec un ami et est passé devant l’établissement du père de son “rival”. Rapidement, le père de l’adolescent en question est sorti de son petit commerce. Après avoir tenté de confronter les deux adolescents, l’homme originaire du Pakistan a tiré la jeune victime par le bras avant de lui porter plusieurs gifles. Fort heureusement, il a réussi à se débattre et s’enfuir. Récemment opéré à l’avant-bras pour une fracture, Lucas n’est pas sorti indemne de cette violence extrême d’un point de vue surtout psychologique.

Interpellés sur les lieux, les services de police ont découvert Lucas en panique portant plusieurs traces rouges au niveau du visage. À la suite de cette agression purement gratuite, la victime n’osait même plus sortir de chez elle… Inconnu de la justice, le père de famille conteste toujours la prévention de coups et blessures. Dans son audition, il a simplement révélé avoir tenu le bras du jeune homme. “Il existe pourtant beaucoup d’autres moyens afin de résoudre un conflit”, a précisé le représentant du ministère public.

Le prévenu risque aujourd’hui une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis. Avec l’aide de son interprète, il a clamé son innocence et a donc sollicité son acquittement. Le jugement sera rendu le 21 mars.