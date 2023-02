Entre 15 et 20 000 euros d’argent public utilisés à des fins privées à Dour: “Il est inacceptable que de l’argent public soit détourné”

Constitué un rapport n’a pas été tâche facile pour le groupe de travail qui a dû composer avec de nombreuses factures manquantes. “Un groupe de travail avait été constitué suite à une demande du conseiller Patrick Poli”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. “Le groupe de travail a travaillé rapidement permettant de désigner un réviseur. Une première réunion a ensuite eu lieu. Tous les éléments y étaient rassemblés mais, malheureusement, une série de factures datées d’avant 2020 manquaient. Une plainte a dès lors été déposée à la police pour signaler ce manquement de factures. Le groupe de travail a ensuite remis son rapport au réviseur qui s’est chargé de tout analyser. ”

Dans ses constatations, le réviseur révèle notamment qu’une dizaine de factures d’une asbl privée se sont retrouvées dans les factures du centre sportif. “Une série de factures ne se trouvaient pas dans la bonne farde. Certaines d’entre elles étaient maquillées par du tipex et autre”, ajoute Carlo Di Antonio. Au total, ce sont donc entre 3 000 et 6 000 euros d’argent public qui auraient servi à des fins privées entre 2021 et 2022.

Une situation jugée inacceptable pour les élus locaux, bien décidés à faire toute la lumière sur cette affaire. “Même si les montants peuvent paraître dérisoires pour une commune, ils le sont nettement moins pour la plupart des citoyens. Au total, on parle tout de même de 15 à 20 000 euros. Peu importe le montant, l’argent public ne doit en aucun cas être détourné”, a fulminé Carlo Di Antonio.

À cet effet, l’ensemble des documents seront envoyés au procureur du roi. Ce dernier désignera un enquêteur qui devra éclaircir tous les points d’ombre du dossier.

Les conclusions du réviseur ne se limitaient cependant pas à ce premier problème de factures payées aux frais des contribuables. Un second point d’ombre concernait le non-respect d’une convention passée entre l’asbl SOSE et le centre sportif. Le troisième point concernait finalement un contrat d’abonnement téléphonique réalisé au nom du président du centre sportif… sans son accord.

Absent du conseil communal pour des raisons de santé, Patrick Poli a tout de même transmis aux membres de ce dernier des réponses suite à la mise en demeure de l’asbl SOSE et aux conclusions du réviseur. Il dénonce d’une part “une prise en otage de l’asbl SOSE dans le cadre d’un règlement de compte entre politiciens. ” Il rappelle ensuite que ses motivations sont uniquement “de transmettre la passion du sport aux enfants. ”

Dans le cadre des conclusions du réviseur, Patrick Poli, par l’intermédiaire de son avocat, indique notamment “que de nombreuses factures posant problème ont été effectuées avant qu’il ne soit en place.” Il ajoute également “que certains tickets de caisse ont été découpés en plusieurs parties pour pouvoir les placer dans la farde. Tous les morceaux sont bel et bien présents. ”

Son homologue, Pierre Carton a ajouté lors du conseil communal de ce soir “que la volonté de tout le monde est de faire avancer l’enquête pour désigner les véritables responsables. En faisant appel à un avocat, Patrick entend contribuer à l’avancement de l’enquête. Nous souhaitons d’ailleurs que l’ensemble des documents transmis par Patrick Poli soit également donné au procureur du roi. ”

Une demande acceptée à l’unanimité par le conseil communal. L’unanimité a également été obtenue lors du vote nominatif pour dénoncer les faits au procureur du roi. Ce dernier sera, dans les prochains jours, en possession de l’ensemble des documents. Il se chargera alors de faire toute la lumière sur cette affaire.