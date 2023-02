En septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté un programme mondial ambitieux qui vise à promouvoir un meilleur avenir pour tous, en ouvrant la voie à l’éradication de l’extrême pauvreté, à la lutte contre les injustices et inégalités ainsi qu’à la protection de notre planète. Cet Agenda s’articule autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD), déclinés en 169 cibles, qui définissent et traduisent les priorités pour assurer une transition juste vers un développement durable à l’horizon 2030.

Pour concrétiser ces Objectifs au niveau local, la Wallonie a lancé un appel en vue d’accompagner diverses organisations publiques et privées dans leur démarche de transition vers un développement durable. La commune des Honnelles a donc décidé de se porter candidate en adoptant une feuille de route qui dictera ses futures actions.

Concrètement, cinq demi-journées d’accompagnement avec un coach ont été mises à disposition de la commune afin de faire un état des lieux de ses impacts (diagnostic) et d’identifier, avec l’aide de parties prenantes, les actions les plus pertinentes à mener pour contribuer aux 17 ODD (plan d’action). Un groupe de travail composé des membres du personnel de la commune, du CPAS et du plan de cohésion sociale ainsi que des Élus ayant dans leurs attributions les matières précitées a été créé afin d’épauler la coordinatrice du projet.

Plusieurs enjeux et défis se profilent donc pour la commune. Elle devra notamment veiller à la mise en conformité et à la végétalisation de ses cimetières. Elle aura également pour objectif de réduire sa production de déchets et sa facture numérique. Préservation du patrimoine et lutte contre l’isolement font également partie de cette feuille de route à suivre.