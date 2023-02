La SNCB ouvre des points de collecte de produits locaux dans quatre gares de la région

Au total, sept producteurs proposeront leurs produits dans 10 gares. Chez nous, les gares de Jurbise, de Saint-Ghislain, de Braine-le-Comte et de La Louvière-Sud sont concernées. Les autres sont les gares de Leuze, Luttre, Mol, Schaerbeek, Sint-Niklaas et Waremme. À Jurbise et à La Louvière-Sud, le point de retrait sera installé dans le hall de gare. À Saint-Ghislain et Braine-le-Comte, il prendra place sur le parvis, devant la gare.

“L’appel à candidats était ouvert à tous les producteurs locaux et associations de producteurs, et donc aussi à de plus petits acteurs dans ce type de services”, précise-t-on du côté de la SNCB. “Les projets retenus proposent une base de fruits et légumes et une vente en direct au client ou avec maximum un intermédiaire. Les producteurs ont une expérience dans la vente en circuit-court, sont aptes à proposer des produits frais tout au long de l’année et disposent d’un site web avec commande en ligne. Leurs produits proviennent à 70 % minimum d’un rayon de 30 km autour de la gare.”

Ledoux Primeurs assurera le service en gare de Jurbise, Braine-le-Comte et La Louvière Sud. Dans la Cité de l’Ourse, Sup’R assure le rôle de partenaire local. “La SNCB met à disposition un espace et élabore un contrat avec le producteur, qui tient un stand une fois par semaine, installe un distributeur automatique ou des casiers sécurisés. Il s’agit donc de points de collecte pour venir chercher des produits préalablement commandés en ligne.”

Pour la SNCB, le projet présente plus d’un avantage. “L’opération profite aux voyageurs, producteurs et habitants du quartier. Les voyageurs bénéficient d’un service sur leur parcours et évitent les déplacements inutiles. Les producteurs peuvent quant à eux séduire de nouveaux clients et les riverains disposent d’un service pratique dans un lieu souvent bien connu et facilement accessible. La gare s’ancre ainsi dans le tissu urbain et anime le quartier.”

Un projet pilote avait été mis en place en mai 2021 dans quelques gares. L’action jugée qualitative par les clients et voyageurs a aussi mené à des candidatures spontanées de plusieurs producteurs locaux. Pour faire suite, la SNCB avait lancé en septembre 2022 un appel à candidats pour installer des points de collecte dans un plus grand nombre de gares. Désormais, les points de collecte ouvrent dans 10 gares.

Et il ne s’agit que d’un début puisqu’un nouvel appel à candidats sera lancé prochainement pour étendre le concept. Les candidats s’étant manifesté mais n’ayant pas pu participer dans les temps seront d’ailleurs contactés, annonce la SNCB. La liste des points de retrait et les informations pratiques (horaires, produits…) sont disponibles sur le site web de la SNCB.