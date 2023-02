L’asbl Dour Centre-Ville en grande difficulté financière : “la commune aurait dû être informée directement de ces difficultés”

Après une question du conseiller communal Antoine Cauchies (Votre Dour), la situation financière plus que problématique de l’asbl Dour Centre-Ville a été révélée au grand jour. Une situation dont la commune n’a été informée qu’il y a quelques jours. “Nous avons reçu une demande d’aide en urgence de l’asbl Dour Centre-Ville qui souhaitait recevoir le subside communal en avance afin de pouvoir payer le salaire de ses six travailleurs”, indique Carlo Di Antonio. “Nous avons versé récemment une partie de ce subside. Nous devions attendre l’approbation du budget avant de pouvoir faire le versement. ”

Malgré ce subside versé en urgence, la situation ne reste pas moins problématique pour les mois à venir. Deux cas de figure sont envisagés. Le moins probable permettrait à l’asbl de garder un budget à l’équilibre en enregistrant de nombreuses recettes et que très peu de dépenses. Une situation idyllique très peu probable étant donné que l’asbl dépense actuellement plus que ce qu’elle ne reçoit.

Le deuxième cas de figure est donc beaucoup plus alarmiste et malheureusement, plus réaliste. “De gros problèmes surviennent au niveau de la trésorerie. Même si nous versions l’ensemble du subside directement, certaines planifications prévoient un déficit de 49 000 euros à certains moments. Il va donc y avoir des problèmes”, poursuit Carlo Di Antonio. “Nous ne pouvons pas laisser la situation en l’état. Six contrats de travail sont en effet menacés. Nous allons et devons trouver des solutions. ”

Plusieurs pistes de solution vont donc devoir être trouvées pour sortir l’asbl d’une situation dramatique. Une situation inédite sur la commune dont se seraient bien passés les élus locaux. L’ancien président de l’asbl Dour Centre-Ville, Alain Miraux, a abordé plusieurs aspects qui expliqueraient cette situation financière problématique.

“Le budget de l’asbl n’a pas été revu depuis des années. Nous recevons les mêmes financements depuis des années alors que les salaires ne font qu’augmenter”, relate-t-il. “Un second problème survient au niveau de la Région wallonne qui ne verse son subside qu’en juin. Entre-temps, nous devons encore composer avec le subside de l’année précédente. Nous avions réussi à le faire l’année dernière mais, cette année, ce n’est plus possible. ”

De son côté, le conseiller communal Pierre Carton, a voulu apporter son soutien à Alain Miraux. “J’ai eu le plaisir d’être associé à Dour Centre-Ville pendant des années. Je ne peux pas laisser sous-entendre que des difficultés financières auraient été laissées sous le tapis. Dire que la majorité ne découvre cela que maintenant est totalement faux. ”

Des propos qui ont eu le don de relancer les tensions entre l’ancien échevin et la majorité en place. “Nous sommes devenus administrateurs vendredi soir. Avant cela, aucun d’entre nous ne savait qu’il y avait un déficit potentiel de 50 000 euros. La seule lettre reçue demandait une avance aux subsides. Un crédit caisse a été fait pour prendre en charge les salaires, ce qui ne se fait pas normalement. La commune aurait dû en être informée”, conclut Carlo Di Antonio.

Tous étaient tout de même d’accord pour dire que des solutions devaient être trouvées au plus vite pour assurer la pérennité de l’asbl.