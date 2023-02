Quaregnon : une fresque street'art en projet pour l’impasse Randour

Si les élections communales ne sont pas encore pour demain, les Quaregnonnais sont malgré tout invités à voter. Non pas pour un candidat politique mais une fresque street’art, destinée à orner les murs de la nouvelle impasse Randour, située au cœur de Monsville et à laquelle un subside européen a été octroyé. Les élèves de troisième et quatrième années de la section arts appliqués et de la section services sociaux de l’Institut Communal d’Enseignement Secondaire (ICES) de Quaregnon ont mis leur talent au service de l’administration.