Après avoir interpellé déjà à deux reprises le Collège, ECOLO passe à la vitesse supérieure et demande aujourd’hui que l’interdiction d’abattre des arbres en période de nidification soit inscrite au Règlement Général de Police Administrative. “Il est inconcevable de voir une telle flore disparaître sans que la commune ne puisse agir et ne prenne la mesure des enjeux de la biodiversité communale”, a communiqué le groupe ECOLO. “Plusieurs articles de loi régionale stipulent qu’il est interdit d’abattre des arbres, remarquables ou pas, entre le 1er avril et le 15 août, de façon à respecter la période de nidification des oiseaux. Une dérogation serait possible pour tout arbre menaçant ou pouvant être un danger pour la circulation, les habitations ou les citoyens.”

Contactée, Isabelle Galant reconnaît qu’en juillet dernier, les citoyens avaient effectivement procédé à l’abattage des arbres sans permis. “Mais ils se sont régularisés a posteriori”, nous a confié la bourgmestre. “Ces arbres, qui étaient malades et dont certains bordaient le cimetière, posaient notamment des soucis de sécurité pour les visiteurs de ce dernier mais aussi pour son mur et ses tombes.”

Quant à la proposition d’ECOLO de rajouter un point au RGPA, la bourgmestre n’est pas forcément contre. “Il faudra cela dit voir avec les autres zones de police car pour le moment, même si le RGPA de chaque commune est plus ou moins similaire, chacune a ses petites spécificités et nous travaillons actuellement ensemble à un RGPA commun. Ce, de façon à faciliter le travail des agents. Nous devons donc voir si les autres communes de la zone ont une vision des choses similaire à la nôtre concernant l’abattage des arbres.”