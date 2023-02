Saint-Ghislain : le projet de nouvelle crèche avance (enfin) !

“Je suis très heureuse de pouvoir dire qu’enfin, on avance ! ”, soupire Florence Monier (PS), première échevine. “Nous avons eu une nouvelle réunion avec Igretech jeudi, nous affinons désormais l’aménagement intérieur et les abords. Nous avons également choisi les emplacements des bornes pour véhicules et vélos électriques ou encore les jeux pour enfants. Le projet se finalise doucement mais sûrement. ”

Le projet de nouvelle crèche se dévoile, à Saint-Ghislain. ©D.R.

D’ici quelques semaines, les autorités locales rencontreront l’ONE d’ici quelques semaines afin de présenter la dernière version d’un projet qui a, naturellement, évolué ces dernières années. “On entend construire une magnifique crèche de 28 places d’accueil. C’est une vraie nécessité pour la population au regard des difficultés pour les parents à trouver un lieu d’accueil pour leurs enfants. Dans la région, particulièrement, ce déficit est criant. ”

Sur un terrain du CPAS

La nouvelle infrastructure sera située à la rue Hautecoeur, à Sirault, sur un ancien terrain du CPAS. “À l’époque, alors que Jacqueline Galant était encore ministre, nous avions reçu une promesse de subside pour la créer au sein du bâtiment de la SNCB. Les changements de ministre ne nous ont pas été favorables puisque sous Bellot, on nous a annoncé qu’il n’y avait plus de budget pour ce projet. ” Retour à la case départ donc, et recherche d’un terrain.

Pendant un temps, la reconversion de l’ancien home des Colombes a été envisagée. Mais sa remise aux normes et sa transformation majeure pour pouvoir accueillir des enfants auraient coûté bien trop cher. “On a ensuite envisagé le bâtiment de la mutualité mais il aurait fallu prévoir une extension et là encore, les budgets explosaient. Nous avons finalement opté pour le terrain du CPAS et une construction neuve. ”

L’achat a été finalisé en décembre dernier. “Tout prend énormément de temps, entre les estimations de montants, les démarches administratives,… Mais enfin, on voit où on va. “Nous avons déjà un préaccord des pompiers et quelques remarques de l’AFSCA dont nous devons tenir compte mais une fois la demande de permis introduite, nous espérons pouvoir avancer rapidement et ainsi poser la première pierre en 2024." Le montant de l'investissement avoisinera, normalement, les deux millions d'euros.

Prudente, l’échevine annonce que l’ouverture de la structure interviendra, au grand plus tard, en 2026. Mais l’espoir réside bien dans le fait de pouvoir le faire en 2025. Quant au nom, il pourrait bien être choisi avec l’aide de la population, via des propositions et votes en ligne. Une façon de permettre aux citoyens de s’approprier la nouvelle structure avant même son ouverture.