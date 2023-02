Saint-Ghislain : six projets retenus dans le cadre des budgets collaboratifs

Au total, ce sont 17 projets – dont certains étaient irrecevables, les critères n’étant pas respectés – qui ont été soumis à la majorité. Une enveloppe totale de 50 000 euros était à disposition. Six ont finalement été retenus. “L’idée, c’est de permettre de concrétiser ces projets en restant à la manœuvre, aux côtés des citoyens qui l’ont proposé”, explique Florence Monier, échevine. “Le projet ayant remporté le plus de suffrages sera réalisé en priorité par les services communaux, suivi des autres idées soumises au vote.”

Le projet ayant récolté le plus de suffrages (110 votes, 6 000 euros accordés) doit permettre la réhabilitation des hameaux et lieux-dits de Sirault. “Il s’agit de placer des panneaux et QR code le long de circuits de promenade. Les promeneurs pourront découvrir des anecdotes, des morceaux d’histoire,…” Le deuxième projet consiste en la création de l’Oasis des Bonniers, nouveau lieu de vie à l’espace Turati (91 votes, 9 000 euros accordés).

“Les citoyens souhaitent obtenir un espace vert en plantant des fleurs, arbustes et arbres fruitiers, en installant des panneaux didactiques, en aménageant un espace de pique-nique avec bancs et tables. ” Dans le même ordre d’idée, le troisième projet permettra l’aménagement du square Sihau, au croisement des rues du Centième anniversaire à Sirault et Gustave Lhoir à Hautrage (38 votes, 10 000 euros). L’espace sera valorisé et fera la part belle à la nature et à la convivialité.

Le quatrième projet a récolté 28 votes et permettra l’aménagement d’un espace de vie à la Cité Gilmant, à Tertre via l’installation de mobilier urbain. 13 000 euros y seront dédiés. Le cinquième projet misera sur l’aspect intergénérationnel puisqu’il s’agit de développer une aire “d’entr’âges” à l’angle des rues des Burdiaux et Omer Lescot à Hautrage (27 votes, 10 000 euros). Des jeux pour enfants, un terrain de pétanque et du mobilier urbain en matériaux recyclés sont au programme.

Enfin, le dernier projet se veut particulièrement local. Des conférences et rencontres autour de la rue des Déportés, à Sirault, seront en effet organisées. (2 000 euros) “Les habitants de la rue ont à cœur d’en savoir plus sur leur rue”, précise l’échevine, qui dresse un constat incontestable : la majorité des projets tournent autour de la convivialité et de l’environnement. Une conséquence probable des années de pandémie.

“On n’aurait probablement pas eu les mêmes projets si le covid n’était pas passé par là. Les propositions auraient plutôt tourné autour de l’innovation numérique. Ici, on sent l’envie d’un retour aux sources, à l’humain, avec des projets tournés vers l’autre.” La commune n’entend pas s’arrêter là puisque le souhait est de pouvoir réserver un budget annuel à ces projets collaboratifs.