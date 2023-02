Plusieurs PV rédigés dans le cadre d'opérations de contrôles par la zone de police boraine

Sept retraits de permis de conduire ont été ordonnés pour une période de 15 jours et un permis a été retenu pendant trois heures. Sur l’ensemble de la soirée, 15 PV ont été rédigés, dont un pour immobilisation du véhicule, le conducteur étant en défaut de permis de conduire.

Dans la même soirée, entre 18 heures et 2 heures du matin, la brigade anti-criminalité menait une opération “cité sûre” sur les cinq communes de la zone : Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain. Ce sont là 23 véhicules et 47 personnes qui ont été contrôlés. 13 véhicules ont finalement été fouillés. Au total, cinq PV judiciaires ont été dressés, trois détentions de produits stupéfiants confirmées et trois auteurs interpellés pour des possessions de stupéfiants ou des armes prohibées.