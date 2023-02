Quiévrain : Noa, atteint d’une maladie rare, a pu vivre le carnaval de Binche de l’intérieur

Levé aux aurores pour participer au ramassage, Noa ne s’attendait pas à pouvoir accompagner les Gilles tout au long de la journée. “Noa avait fait le vœu à Make-A-Wish de participer de l’intérieur au carnaval de Binche et d’avoir son propre tambour”, confie le papa de Noa. “Nous avions appris en novembre dernier que son vœu allait être exaucé. Noa a ensuite pu se rendre à l’école de tambour pour la Saint-Nicolas. Fin décembre, cette dernière lui remettait son propre tambour. ”

Après ces premières belles émotions, Noa n’était pas au bout de ses surprises. Réveillé aux aurores, il a en effet eu la surprise d’être invité par un Gille pour participer au ramassage. “Après avoir participé au ramassage, Noa s’est rendu à l’Hôtel de Ville pour la remise des médailles. Il va ensuite se rendre au rondeau final”, poursuit son papa.

Les quelques mois qui séparent la réalisation de son vœu et le carnaval de Binche n’ont pas permis à Noa d’acquérir l’expérience nécessaire pour pouvoir jouer du tambour lors du Mardi gras de cette année. Ce ne sera cependant que partie remise. “Être réveillé le matin pour participer au carnaval de l’intérieur c’est génial. J’espère pouvoir revenir l’année prochaine. Je n’ai en effet pas pu jouer du tambour cette année mais je vais poursuivre les cours pour pouvoir le faire l’an prochain”, relate Noa.

Une belle journée, donc, qui lui permet d’oublier sa maladie lors d’un moment unique. Pour rappel, Noa et son frère Sasha sont atteints du syndrome d’Arnold Chiari. Tout comme leur sœur, Ninon, ils devront donc se rendre à Barcelone, en Espagne, pour pouvoir subir une opération. La collecte de dons organisée par leur famille se poursuit désormais pour tenter de récolter les 40 000 euros nécessaires pour le voyage et les frais d’hospitalisation. Plus d’informations sont disponibles sur la page Facebook “Un avenir meilleur pour Ninon”.