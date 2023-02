Saint-Ghislain : “My Mother”, le spectacle qui évoque les difficiles relations mères-filles

“C’est un seule en scène qui parle de cette relation parfois compliquée entre une mère et sa fille. On parle ici d’une mère particulière parce qu’elle est encombrante, étouffante, castratrice voire destructrice même”, explique la comédienne. “C’est un personnage très théâtral, ce qui me permet de l’imiter et d’en faire rire, mais aussi d’être dans l’émotion car elle peut être touchante et se révéler d’une fragile flamboyance. ”

Que le public n’y voit cependant pas une quelconque référence autobiographique. “On peut parler de clin d’œil parce que lorsque l’on écrit, on puise inévitablement dans son propre vécu mais ce n’est pas ma propre histoire. Je n’ai d’ailleurs pas de fille. ” Il aura fallu près d’un an et demi de travail pour que la pièce soit prête à être présentée. “Pour moi, il s’agit d’une grande première dans le sens où c’est la première fois que je suis à l’origine de son écriture. ”

Professeur de théâtre pour l’Académie de Saint-Ghislain et de Baudour, professeur de diction pour la RTBF ou encore pour une section communication en Haute École, Isabelle Antoine ajoute donc encore une corde à son arc. “C’était l’idée de ma metteuse en scène. Ça a demandé beaucoup d’investissement mais je suis tout à fait prête à recommencer si la proposition est intéressante ! Je suis toujours partante car l’expérience a été positive et enrichissante. ”

Si elle a déjà été présentée à une cinquantaine de proches le 2 décembre dernier, c’est bien la première fois que la pièce sera jouée devant un public “inconnu. ” Les répétitions s’enchaînent donc encore toute cette semaine avant le grand jour. “Il n’y a aucune appréhension, seulement de l’enthousiasme et l’envie de partager”, ponctue encore la comédienne. Que les personnes qui ne pourraient assister à la représentation de ce vendredi se rassurent, d’autres dates seront annoncées d’ici peu, notamment à Mons.