15 ans après, un nouveau plan communal de mobilité va voir le jour à Dour

“Le plan communal de mobilité est un plan stratégique qui a pour but d’améliorer la mobilité, le cadre de vie et la sécurité routière d’une commune”, indique le bureau d’études Agora. “Une commune ne peut cependant pas faire ce qu’elle veut. Plusieurs décrets émanant de la Région wallonne imposent en effet de créer en priorité des aménagements en faveur de la mobilité douce. Les piétons sont ainsi prioritaires, suivis des vélos, des transports en commun et, finalement, des voitures. Le PCM répond donc à un cahier des charges rédigé par la Région wallonne et amendé par la commune. ”

Ce nouveau plan communal de mobilité aura pour but de définir les actions à entreprendre dans les dix prochaines années. Des réunions avec les citoyens auront prochainement lieu pour détailler au mieux les objectifs et actions de ce plan communal de mobilité.

La commune de Dour n’a toutefois pas à rougir de sa situation en termes de mobilité et de sécurité. De nombreux aménagements ont en effet déjà vu le jour en faveur de la mobilité active. Ravel, voies cyclo-piétonnes, etc sont mis en place pour ses usagers plus vulnérables. Plusieurs enjeux seront tout de même traités par le bureau Agora qui tentera de rendre les trottoirs plus agréables, de mettre en place des espaces partagés ou encore de définir un réseau structurant dans et en dehors des villages.

Au niveau des transports en commun, la commune est également bien desservie mais les services ne sont pas toujours de qualité. Un gros travail sera donc effectué de ce côté-là. Les actions devraient également permettre de répondre à la demande étudiante. Les connexions avec les gares de Saint-Ghislain et Thulin seront développées en ce sens.

Les automobilistes ne seront pas en reste. La sécurisation des carrefours accidentogènes et l’apaisement des traversées des zones urbanisées sont notamment prévus. Le schéma de circulation en centre-ville pourrait également être revu pour prendre en compte le nouveau contournement et fluidifier la circulation. Des outils permettant de se passer de la voiture et privilégier le co-voiturage devraient aussi voir le jour dans les dix ans à venir.

Un gros travail sera donc une nouvelle fois effectué, 15 ans après le premier plan communal de mobilité de Dour. L’objectif sera de poursuivre la nombreuse série d’aménagements réalisés par le passé.

“Ce nouveau plan communal de mobilité va voir le jour 15 ans après le précédent. Le premier avait déjà entraîné toute une série d’aménagements qui seront complétés pendant les dix prochaines années. Le problème des TEC fait notamment partie des priorités. La commune est en effet assez bien desservie mais le service reste bancal. Il faut donc impérativement améliorer la qualité des services. Tout l’enjeu se situe là. Les différentes actions aboutiront à des fiches concrètes qui seront amenées à être votées au conseil communal”, conclut Carlo Di Antonio.