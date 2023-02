L’administration communale vient d’annoncer plusieurs dates. Elles auront lieu entre 17 heures et 20 heures le 2 mars, le 6 avril, le 4 mai, les 1er et 6 juillet, le 3 août, le 7 septembre et 12 octobre. “L’objectif de ce marché mensuel est de favoriser la consommation en circuit court et de mettre en avant les artisans locaux”, précise la commune. “Au menu : salaisons, fromage, légumes, confitures, boulangerie, confiseries, jus de fruits, plats artisanaux, liqueurs et bières régionales, mais aussi bijoux en tout genre, articles de puériculture, produits cosmétiques naturels et bien d’autres encore… ”

Les virées du terroir seront organisées dans le parc communal ou au sein de la salle Jacque Galant, en fonction de la météo. L’entrée et le parking sont gratuits et les visiteurs pourront disposer d’un bar et d’une petite restauration. Ils sont également invités à emporter leurs sacs, boîtes refermables ou autres contenants afin de limiter au maximum les déchets.