Une solution trouvée pour la PMP de Colfontaine: l'association ne déménagera pas

« Des solutions étaient cherchées et c’est finalement via la signature et l’enregistrement d’un nouveau bail que cela passe », explique Jean-François Hubert, président. « Nous avions pris contact avec un avocat afin de voir si, légalement, des pistes devaient être explorées. Comme le bail est enregistré, la clause précisant que nous pouvons occuper les lieux pendant encore neuf ans ne peut pas être ignorée. Le nouvel acheteur, si le bâtiment est vendu, devra composer avec cette contrainte. »

Quelques recherches avaient bien été explorées par le président afin d’avoir la certitude de ne pas se retrouver dehors du jour au lendemain. Mais trouver un local adapté, suffisamment grand pour accueillir des frigos et congélateurs indispensables au stockage de denrées alimentaires, le tout à prix abordable, n’était pas chose aisée. « On n’avait aucune envie de devoir repartir de zéro, avec les difficultés que cela entraine. On est donc vraiment soulagés. »

D’autant que depuis sa création en 2015, l’association a déjà dû déménager à quatre reprises. Le bâtiment actuellement occupé, situé à la rue du Président Kennedy, convient parfaitement aux bénévoles et dispose, en plus, d’un parking. « C’est une épine hors du pied. Depuis sept ans, on galère, on fonctionne sans aucune aide. Le 22 mars, on recevra notre facture énergétique pour l’année et on en a déjà peur. On fait un maximum d’économie mais on a des frigos qui fonctionnent en permanence. »

Ces difficultés n’entacheront pas pour autant la détermination du Colfontainois, qui souhaite relancer certaines activités de l’asbl. « L’aide alimentaire s’est imposée parce que la demande était criante mais ce n’était pas notre objectif premier. On veut revenir à davantage d’activités liées à l’éducation, avec notamment une école des devoirs. On reste convaincus qu’il faut aider les gens à s’en sortir afin d’éviter qu’ils ne tombent dans une forme d’assistanat. »