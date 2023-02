GP Samyn : la mobilité fortement impactée dans le Borinage et les Hauts-Pays ce mardi

La ville de départ, Quaregnon, sera bien entendue particulièrement impactée. Dès 6h, l’arrêt, le stationnement et la circulation seront interdits dans la rue du village, sur la Grand-Place, à la rue M. Derbaix ainsi que dans le parking des Marronniers. Ces mêmes interdictions seront également d’application tout au long du circuit local. Enfin, la rue de l’Amitié, l’avenue des Patriotes, la rue Brenez et les parkings de la salle E. Hismans et des 4 Pavés seront aussi réservés aux véhicules de la course.

En ce qui concerne la circulation, elle s’effectuera dans le sens de la course entre 11h30 et 12h40 sauf pour les bus du TEC. Pendant le passage des coureurs, elle sera, bien évidemment, totalement à l’arrêt. Les forces de police et les signaleurs se chargeront de faire respecter cette série de mesures.

Après le départ donné à Quaregnon, les coureurs traverseront les communes de Bernissart, Beloeil, Ath, Frasnes et Leuze avant de revenir dans la région par Saint-Ghislain, Quaregnon, Colfontaine, Honnelles et Dour. Tout au long du parcours, la circulation sera possible uniquement dans le sens de la course. Le stationnement sur la voirie sera quant à lui interdit tout au long du parcours.

Ville d’arrivée, Dour sera plus impactée que ses communes voisines. Le premier passage au sein de l’entité est prévu à 13h lors de la course des femmes. Leur arrivée est attendue vers 15h. Le premier passage des hommes est quant à lui prévu à 15h20 pour une arrivée estimée à 17h30. L’entrée dans la commune se fera par Petit-Dour.

Tout au long du circuit, la circulation sera autorisée dans les deux sens jusqu’à 11h. Elle ne pourra ensuite se faire que dans le sens de la course jusqu’à 18h30. “Les différents services communaux, la police, les stewards, les gardiens de la paix et les membres de l’organisation s’efforceront de limiter au maximum les difficultés des habitants. Pour la sécurité de tous, il est tout de même important que les interdictions soient respectées”, indique la commune de Dour.

Quelques interdictions de stationnement seront également d’application, notamment sur la place Verte, dans le centre de Dour, à Moranfayt et dans la zone Henri Pochez.