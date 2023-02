L’équipe Matériel-vélo.com représentera la région de Mons-Borinage lors du GP Samyn : “nous n’avons aucune pression”

La ferveur et l’excitation animeront la journée de l’équipe Matériel-vélo.com qui essayera de faire au mieux pour se mettre en évidence pendant la course. “Nous sommes sur nos terres, chez-nous”, confie Geoffrey Coupé, président de l’équipe Matériel-vélo.com. “Nous sommes une équipe continentale avec un très faible budget, nos chances de victoire sont donc minces. Mon objectif premier est surtout de donner la chance à de jeunes coureurs de rouler aux côtés de professionnels. Quand on voit que Quickstep, Lotto, et d’autres grandes équipes sont présentes, on se dit qu’il serait assez exceptionnel de rivaliser avec eux. ”

L’épreuve ne sera pas de tout repos pour l’équipe de Geoffrey Coupé qui devra parcourir pas moins de 209 kilomètres de course avant de rejoindre l’arrivée prévue à Dour. Un long parcours qui n’a pas de quoi faire peur à l’équipe. “Nous n’avons jamais parcouru une distance aussi longue en course”, explique Geoffrey Coupé. “Nous souhaitons donc principalement terminer la course dans de bonnes conditions et, pourquoi pas, s’illustrer dans une échappée. Nous avons des jeunes de qualité qui peuvent peut-être se révéler auprès des meilleurs. Nous sommes des gagnants, notre envie de gagner est donc bien là. Il n’y a cependant aucune pression ni aucun stress, nous voulons simplement faire de notre mieux. ”

En plein développement, l’équipe Matériel-vélo.com aura aussi l’occasion d’engranger de l’expérience et… attirer les sponsors. “Le développement de l’équipe avance bien. Pour continuer à s’améliorer, il y a évidemment un besoin de budget et de partenaires qui nous donnent les moyens, du matériel, des stages, des recrues, etc qui peuvent apporter beaucoup de choses positives à l’équipe. Nous faisons notre chemin et, comme je le disais, mon objectif est de donner la possibilité aux jeunes de se confronter à des équipes professionnelles tout en donnant de la visibilité à nos partenaires. Bien que nous ne soyons qu’une équipe continentale, nous roulons régulièrement aux côtés de professionnels, nos sponsors en ressortent donc gagnant”, conclut Geoffrey Coupé.

Est-ce qu’un des petits protégés de Geoffrey Coupé pourra succéder à Matteo Trentin, vainqueur en 2022 ? Rien n’est moins sûr mais il est certain que l’équipe Matériel-vélo.com fera de son mieux pour s’illustrer tout au long de la course.