Bernard Bilis, l’un des plus grands magiciens cartomanes de France, entrainera le public dans son univers magique. « Ce magicien hors pair vous séduira lors d’un moment unique avec une dose d’humour », annonce l’organisation. Après de nombreuses apparitions télévisuelles Bernard Bilis émerveille le public depuis de nombreuses années aux côtés de Patrick Sébastien dans l’émission « Le Plus Grand Cabaret du Monde ».

Illusionniste aux multiples talents, Arno invite le public dans son monde merveilleux, d’où surgissent les plus beaux oiseaux de la planète : aras du Brésil, cacatohès d’Australie,… Arno est présent sur de nombreuses scènes (Folies Bergères, Mandrake d’Or) et émissions de télévision en France (Le Plus Grand Cabaret du Monde) et en Europe.

Les Blacks Fingers sont les ambassadeurs de l’ombromanie à travers le monde. « Laissez-vous emporter par cette expérience unique qu’est la simplicité du geste. Plongez avec eux à « Vingt mille veux sous les rêves » annonce l’organisation. Le duo s’est produit sur les plus grandes scènes internationales ainsi que sur les plus grands plateaux de télévision comme le « Plus Grand Cabaret du Monde » ou encore les Mandrakes d’or et de Cristal.

Norbert Ferré emmènera quant à lui les spectateurs dans le monde de la prestidigitation et de la manipulation. Champion du monde de magie à deux reprises, l’artiste s’est produit sur de nombreuses scènes nationales et internationales ainsi que lors d’émissions télévisuelles telles que le Plus Grand Cabaret du Monde.

Antoine et Val surprendront par un duo mêlant magie et transmission de pensées. Après des passages remarqués sur les plus grands plateaux de télévision de France, ils se sont produits lors de nombreux galas et festivals. Ils ont par ailleurs reçu, entre autres, le prix du mentalisme ou encore le Mandrake d’or.

Enfin, Steffen Lauren’s proposera un monde de grandes illusions : femme coupée en deux, lévitation ou encore disparition,… Le public ne pourra qu’être surpris. Récompensé à plusieurs reprises notamment au championnat de France de la magie, le couple de magicien enchainent les scènes internationales et multiplie les apparitions télévisées.

Le gala sera présenté par le magicien et illusionniste David Alan tandis que l’entracte sera animé par Miky, clown comicofantaisite. Les places sont mises en vente au prix de 25 euros, pour les adultes comme pour les enfants. Toutes les places sont en gradins. Deux écrans géants seront installés afin de permettre à chacun de profiter des prestations proposées. Infos et réservations via le 065/88 74 74.