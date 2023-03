Plus tôt dans la semaine, l’association Animaux en Péril a reçu une plainte de particuliers ayant fait la terrible découverte d’un groupe de chevaux laissés à l’abandon sur un terrain de la commune de Quaregnon. “L’état physique des chevaux a choqué les promeneurs qui ont alerté l’association de protection animale”, a communiqué l’association. “Immédiatement prise en compte, la plainte a été transmise à l’Unité du Bien-Être Animal de l’administration wallonne qui a dépêché un inspecteur vétérinaire sur place dans le but de constater la situation.”

Incroyable de laisser la situation se dégrader de la sorte... ©D.R.

Ce jeudi en début d’après-midi, Animaux en Péril a reçu la sollicitation de l’inspecteur de l’UBEA qui a ordonné la saisie d’urgence. “Le rapport du vétérinaire est sans appel, les chevaux étaient en danger de mort. Ils manquaient de nourriture, n’avaient qu’une baignoire d’eau croupie gelée à disposition et se trouvaient sur une prairie boueuse et envahie d’objets constituant un danger permanent pour eux.”

Une situation catastrophique

Chargée d’organiser la prise en charge, l’ASBL Animaux en Péril contacte alors ses collègues de la FeFRACAF (Fédération Francophone des Refuges Agréés pour Chevaux et Animaux de Ferme), les refuges Le Rêve d’Aby, Help Animals et Au Bonheur Animal répondent présents.

Les chevaux éprouvaient des difficultés pour se déplacer. ©D.R.

Lorsque les équipes arrivent sur place, elles découvrent trois juments et un étalon déambulant sur ce terrain vague à la recherche désespérée de nourriture. “Les animaux n’avaient pas de quoi s’alimenter, aucune trace de foin ni de grain n’a été découverte sur le lieu de détention et la seule eau dont ils disposent est croupie et emprisonnée sous la glace à cause des gelées nocturnes du moment.”

Le manque cruel de nourriture s’affiche sur le corps des chevaux : ils sont tous extrêmement maigres. Deux juments ont les os saillants et une autre est au dernier stade de la cachexie (fonte des graisses et des muscles).

”L’intervention s’est déroulée avec la plus grande des précautions, les chevaux étaient apathiques et très affaiblis par les carences alimentaires et devaient puiser dans leurs dernières forces pour entrer dans les vans des différents refuges. Les intervenants ont opéré avec patience, il faudra toute l’après-midi pour arriver à charger tous les animaux.”

La jument de 18 ans avait des difficultés à tenir debout. ©D.R.

Les chevaux étaient tous terrorisés, apparemment pas habitués à la présence de l’Homme. Désociabilisés par manque de contact, leur approche s’est avérée particulièrement compliquée notamment pour l’étalon du groupe. Un vétérinaire sera appelé en renfort pour lui administrer un tranquillisant afin de l’embarquer en toute sécurité. En effet, sur les quatre chevaux, seul le jeune étalon affichait une certaine vivacité et un embonpoint moins alarmant que ses trois compagnes d’infortune.

Une prise en charge urgente

L’état physique des juments était déplorable dû à de sérieuses carences. “De toute évidence, la situation s’est aggravée ces derniers temps car elles devaient produire beaucoup d’énergie pour lutter contre le froid et l’humidité. Pour l’une d’entre elles, le degré de cachexie engage son pronostic vital. Cette dernière souffre également d’un glaucome d’origine traumatique (augmentation anormale de la pression des liquides à l’intérieur de l’œil), non soigné. L’énucléation (retrait de l’œil) devra peut-être être envisagée. Enfin, à ce triste constat s’ajoutent les parasites internes qui affaiblissent encore un peu plus les martyrs.”

Les soigneurs des associations ont pris les plus grandes précautions pour embarquer et installer les animaux affaiblis dans leur refuge. Chez Animaux en Péril, la jument cachectique et borgne a été placée dans un box de quarantaine entièrement capitonné et garni de paille et de foin. À son arrivée, celle que l’asbl a nommée Micha s’est jetée sur la nourriture dont elle avait tant besoin et reste sous surveillance des vétérinaires pour être réalimentée convenablement.

”Ce vendredi, la jument de 18 ans montre des signes d’épuisement, elle n’a plus la force de se maintenir en station debout. L’unité de soins et de quarantaine du refuge d’Animaux en Péril est pourvue d’un palan qui sera immédiatement utilisé pour redresser l’animal et lui permettre de rester sur ses jambes en attendant de reprendre des forces. Après une seconde visite du vétérinaire spécialiste des équidés, le pronostic vital de Micha reste engagé. La jument ne pèse que 290kg et révèle une température trop basse. Le vétérinaire administrera un nouveau cocktail médicamenteux et vitaminé afin de soutenir son organisme.”

Souffrant de graves carences alimentaires, de parasitose et de déshydratation, les chevaux vont maintenant bénéficier des meilleurs soins et d’un environnement confortable dans les différents refuges qui les ont pris en charge.

Condamnation et destination finale

En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient à la ministre Céline Tellier qui a deux mois pour confirmer, au vu de la gravité des faits, que les animaux seront confiés aux associations qu’ils ont rejointes. “L’UBEA a dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement. Si le Parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer le propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux.”