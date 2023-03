Thulin : Une éolienne en projet à Carthuplas pour diminuer la facture énergétique de l’entreprise

Concrètement, le projet prévoit la construction et l’exploitation d’une éolienne de puissance maximale de 4,2 MW. L’aménagement de chemins d’accès et d’une aire de montage ainsi que la pose de câbles électriques, la démolition et la reconstruction d’un bâtiment contenant des garages et l’aménagement de mares écologiques sont également prévus. Le dossier est d’ores et déjà consultable au sein des administrations communales de Hensies, Dour, Saint-Ghislain, Quiévrain et Boussu.

Un projet de quatre éoliennes était au départ dans les plans de l’entreprise qui s’est finalement ravisée pour n’en construire qu’une grande. C’est l’étude d’incidence qui a orienté ce choix. Étude d’incidence qui a également permis à l’entreprise d’opter pour la création de mares écologiques pour permettre aux oiseaux de trouver un nouveau lieu de refuge.

L’entreprise Carthulas a également précisé que “ces aménagements seront créés dans le but de prendre en charge notre production d’électricité. Cela permettra ainsi de réduire notre facture énergétique. ”

L’enquête publique est actuellement en cours et se terminera le 28 mars prochain. Les citoyens peuvent en savoir plus sur le projet en se rendant à leur administration.