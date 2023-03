L’échevin Vincent Loiseau à la rencontre des Dourois pour régler leurs problèmes en termes de mobilité “il est important de se rendre sur le terrain”

C’est dans le cadre de cette démarche de rencontre des citoyens et de développement de la sécurité routière qu’il se rendra à la rue de la Bienfaisance le 25 mars prochain. “J’ai pris pour habitude de faire mes permanences non plus à l’Hôtel de Ville mais directement chez les citoyens. Cela me permet de mieux comprendre leurs problèmes en termes de mobilité, de sécurité routière et de stationnement”, confie Vincent Loiseau. “Le bourgmestre, Carlo Di Antonio, m’avait relayé un problème plus global qui survient à la rue de la Bienfaisance. J’ai donc trouvé intéressant d’informer un maximum d’habitants de la rue de ma venue le 25 mars prochain afin qu’ils puissent m’exposer leurs problèmes. ”

Après cette première rencontre, des aménagements devraient être mis en œuvre pour permettre de répondre aux attentes des citoyens. “Les aménagements peuvent se concrétiser de différentes manières. Cela peut aller de la mise en place de panneaux de signalisation, qui ne seraient peut-être pas assez visibles, au réaménagement du stationnement pour fluidifier le trafic et réduire la vitesse. Les options sont donc multiples et dépendent principalement de la réalité de terrain”, poursuit Vincent Loiseau.

L’échevin n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il s’était déjà rendu à la rue Alexandre Patte pour se rendre compte des mêmes problématiques. Problématiques auxquelles il accorde davantage d’importance depuis la redistribution des compétences suite au changement de majorité.

“Depuis le remaniement au niveau du collège, j’ai vraiment pris toute cette problématique dans mes compétences. Il est donc d’autant plus légitime que je réalise la démarche d’aller sur le terrain pour me rendre compte des problèmes de mobilité”, explique-t-il. “Plusieurs personnes de la rue Alexandre Patte nous avaient interpellés pour un problème lié au stationnement. Je m’étais donc rendu sur place pour discuter avec les riverains et leur faire une proposition de stationnement. Cette proposition a ensuite été légèrement modifiée avant d’être mise en place. C’est toujours plus facile de mettre en œuvre un nouveau système de stationnement lorsque nous avons déjà l’aval des habitants”, conclut Vincent Loiseau.

Ces rencontres ne sont donc pas vaines et aboutissent sur des aménagements concrets. Ce sera au tour des habitants de la rue de la Bienfaisance d’en profiter avant que l’échevin ne soit interpellé pour d’autres problèmes, qu’il tentera de régler au mieux.