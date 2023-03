Projet intergénérationnel, brocante ou encore marché des mamans au programme de l’année des Elou-joies

De nombreux événements devraient donc voir le jour cette année à Elouges grâce à l’action des Elou-joies. Cette dernière avait d’ailleurs demandé l’avis des citoyens pour aiguiller leurs actions. “Les deux activités qui sont le plus revenues dans les demandes des citoyens sont un projet intergénérationnel et une brocante”, indique Théa Lavenne, membre des Elou-joies. “Pour la brocante, aucune date n’est définie pour le moment mais nous pourrons sans problème l’inclure dans le programme de l’année. En ce qui concerne le projet intergénérationnel, nous l’avons programmé au mois d’octobre. Un week-end complet sera dédié au projet qui commencera un samedi par une après-midi bal avec les enfants de l’école communale. Les aînés seront ensuite invités à les rejoindre le dimanche. Les jeunes se chargeront ainsi d’aller à la rencontre des plus âgés dans la continuité des préparatifs réalisés la veille. Le but est de créer un lien assez sympa entre les générations. ”

En plus de ces projets demandés par les citoyens, l’asbl reviendra également avec ses classiques. “La traditionnelle chasse aux œufs aura lieu le 10 avril. Plusieurs départs seront organisés pour répartir les enfants selon leur âge. L’événement sera totalement gratuit”, poursuit Théa Lavenne. “Dans le courant du mois de mai, le marché des mamans fera son grand retour. Nous nous attaquerons ensuite aux fêtes de fin d’année. ”

Pour mettre en place tous ces événements, l’asbl n’est pas contre une aide d’autres volontaires. Aide bienvenue qui permettrait d’organiser davantage d’événements. “De nombreux citoyens nous ont soumis leur proposition d’événement. Nous sommes contents de ces nombreux retours mais tenons à dire que nous sommes également très ouverts à la participation des gens. Le but est qu’ils s’impliquent ne serait-ce que lors d’un événement qui leur tiendrait particulièrement à cœur. Cela n’engagerait à rien et permettrait de mettre en place plus d’événements. Nous tenons d’ailleurs à remercier les nombreuses personnes qui s’impliquent déjà avec nous”, conclut Théa Lavenne.

Les citoyens désireux de s’impliquer dans l’animation de leur village peuvent donc contacter Théa Lavenne via les réseaux sociaux, par mail à l’adresse : thealavenne@outlook.com ou par téléphone au 0472/46.16.44.