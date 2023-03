Un premier salon de l’emploi organisé à Quaregnon

Plusieurs acteurs de la formation et de l’insertion seront ainsi présents. Citons le Forem, le PCS, l’ALE, la Promotion sociale de Quaregnon, Créaform, l’IFAPME, l’asbl Pourquoi pas toi ou encore Technocité. Du côté des employeurs, les secteurs privé et public seront représentés. Sont annoncés : la défense, la zone de police boraine, le service senior, la commune de Quaregnon, le Service d’aide aux familles et seniors de Borinage (SAFSB), Laurenty et Defi One. Les chercheurs d’emploi auront ainsi la possibilité de rencontrer, en une seule journée, plusieurs recruteurs.

Ils auront également le loisir d’assister à diverses conférences organisées tout au long de la journée. À 9 heures, l’asbl Pourquoi pas toi proposera “ComColors, la découverte de soi”. Une heure plus tard, la Forem de Mons donnera la parole aux jeunes pour offrir divers témoignages dans le cadre de “Coup de boost, l’accélérateur de ton avenir professionnel. ” À 11 heures, le Forem de Mons présentera ses services en ligne. À midi, place à la découverte des métiers porteurs d’emploi auprès du Carrefour des Métiers de Mons. Enfin, à 13 heures, la promotion sociale de Quaregnon abordera les formations possibles.

L’entrée est totalement gratuite. Plus d’informations via https://cabougeemploi.quaregnon.be/ou auprès d’Élodie Urbain 065/60.16.33 – elodie.urbain@quaregnon.be.