De nombreux Dourois mobilisés aux côtés de la famille d’Olivier Vandecasteele lors de la veillée de soutien organisée sur la commune

Ce n’est autre qu’Adrien Monsieur, Dourois depuis maintenant un an, qui est à la base des démarches de soutien en faveur d’Olivier Vandecasteele et sa famille. “Quand j’ai découvert le sort qui était réservé à Olivier Vandecasteele, j’étais révolté”, confie-t-il. “J’ai rapidement signé et relayer la pétition demandant sa libération. J’en ai également parlé autour de moi pour conscientiser un maximum de personnes. Malgré tout, je voulais aller encore plus loin. J’ai donc demandé au bourgmestre, Carlo Di Antonio, s’il était possible de voter la motion demandant sa libération. J’ai ensuite proposé d’organiser cette veillée de soutien, permettant par la même occasion d’inaugurer une banderole en soutien à Olivier. Le maïeur s’est montré très réceptif. Tout a donc pu prendre place assez rapidement. ”

Bien qu’il ne connaissait ni Olivier, ni sa famille, avant d’organiser cet événement de soutien, Adrien Monsieur voulait agir et impliquer les citoyens. Une volonté qui a porté ses fruits puisqu’une cinquantaine de citoyens se sont mêlés aux autorités communales et à la famille d’Olivier Vandecasteele pour manifester leur soutien ce mardi soir.

“Je suis ravi de voir que les citoyens se sont mobilisés. C’est rassurant de voir que les réseaux sociaux ont encore de bons côtés et permettent de faire bouger les choses. Ce qui est chouette également, c’est de voir que tout le monde est touché. Du jeune au moins jeune. Cela nous donne envie de continuer et soutenir Olivier jusqu’à son retour dans notre pays, son pays”, poursuit Adrien Monsieur.

À l’issue de la veillée d’inauguration de la banderole, le maïeur a révélé vouloir continuer à aider Adrien à mettre en place ses événements. Si la situation d’Olivier Vandecasteele n’est pas réglée d’ici là, il a d’ailleurs proposé de profiter de la notoriété du Dour Festival pour relayer une nouvelle fois l’importance de se mobiliser et de continuer à parler du Tournaisien.

“Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas seulement là pour régler les petits soucis du quotidien. Nous sommes également prêts à nous mobiliser pour de plus gros problèmes comme nous l’avons d’ailleurs fait lors des inondations et dès le début de la guerre en Ukraine. C’est dans ce même esprit de solidarité que nous avons immédiatement marqué notre accord pour organiser cette veillée de soutien et inaugurer la banderole installée sur l’Hôtel de Ville. Nous devons montrer notre soutien au quotidien à Olivier Vandecasteele et sa famille. La situation est déjà très dure. Nous ne pouvons donc pas, en plus, laisser des jours ou des semaines sans parler et se mobiliser pour sa libération”, explique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Bien que la commune n’ait pas directement de pouvoir décisionnel pour rapatrier Olivier Vandecasteele en Belgique, elle veut montrer aux autorités compétentes qu’elle est mobilisée, comme de nombreux citoyens. “Il n’est pas facile pour les autorités compétentes de rapatrier au plus vite Olivier Vandecasteele. Nous devons donc leur mettre la pression et leur donner la force de poursuivre leur travail pour son rapatriement”, ajoute Carlo Di Antonio.

Sans nouvelle de son frère depuis le mois de janvier, Nathalie Vandecasteele était présente ce mardi soir à Dour pour participer à cette veillée. Émue, elle a touché directement le cœur de la cinquantaine de participants à travers un discours poignant et une lettre attachante adressée à son frère. Elle nous en a ensuite dit plus sur cette situation particulièrement dure pour elle et sa famille.

“Nous vivons cette situation depuis déjà un an. Le stress et la fatigue commencent tout doucement à s’accumuler. La semaine dernière a été particulièrement difficile à gérer. Malgré tout, la décision de la Cour constitutionnelle nous donne de l’espoir. Nous espérons désormais pouvoir appeler Olivier pour lui annoncer la nouvelle”, confie Nathalie Vandecastelle.

Par leur mobilisation, les Dourois ont également contribué à ce regain de force pour Nathalie et sa famille. “Le vote de la motion est principalement réalisé dans un but politique. Quand une commune accepte de mettre des bâches sur un lieu visible par de nombreux citoyens au quotidien, cela donne vraiment une autre dimension à la mobilisation”, explique-t-elle.

La famille espère désormais pouvoir entrer en contact avec Olivier Vandecasteele. “Lors des deux derniers appels, il commençait à perdre le moral. Nous souhaitons donc vraiment pouvoir l’entendre pour lui annoncer les bonnes nouvelles”, conclut Nathalie.