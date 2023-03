Baudour : Le salarié d’Equans, grièvement blessé ce mardi lors d’une intervention à l’usine Solarec, désormais hors de danger

“Le salarié est tiré d’affaire et recommence à parler légèrement”, nous confie-t-on. “Il a bien inhalé de l’ammoniac. Si l’incident avait eu lieu ailleurs, il n’aurait peut-être pas survécu. Les équipes sur place ont en effet été super réactives et les masques de grande protection ont permis de le stabiliser. Il y a eu de bonnes réactions qui ont permis de le tirer d’affaire. ”

Les causes de cet incident, qui aurait pu être bien plus dramatique, ne sont pas encore pleinement connues. “Nous n’avons pas encore d’explications sur les raisons pour laquelle une poche d’ammoniac se trouvait dans l’isolant. L’installation a été mise sous séquestre par l’auditorat du travail le temps que l’on identifie les causes et que l’on puisse réparer”.

Ces nouvelles rassurantes ont évidemment de quoi rassurer l’ensemble du personnel de l’entreprise Solarec. Tout le monde croise désormais les doigts pour que la rééducation du salarié d’Equans se passe pour le mieux.