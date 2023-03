Le Petit Montmartre sera de retour à Blaugies en mai prochain : “nous aimerions accueillir davantage de peintres cette année”

Montmartre s’invitera à nouveau à Blaugies en mai prochain à l’occasion de la troisième édition du “Petit Montmartre”. Alors que l’événement accueillait une trentaine de peintres jusqu’à maintenant, Christine Greco-Druart, échevine et organisatrice de l’événement, en collaboration avec la bibliothèque communale, aimerait qu’il prenne une envergure supplémentaire en ne limitant plus la participation à 30 artisans. Une volonté qui a pour but de transformer Blaugies en Montmartre de façon la plus réaliste possible.