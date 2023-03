250 personnes présentes lors de la présentation du projet de 11 éoliennes dans les Honnelles

Alors que l’on en savait peu sur le projet jusqu’à maintenant, les citoyens ont donc pu le découvrir dans son ensemble. Il prévoit ainsi l’installation de 11 éoliennes sur le territoire honnellois, entre les villages de Marchipont et Roisin. Leur hauteur maximale sera de 180 mètres. Elles seront reculées des habitations comme les prescriptions l’imposent. Elles se situeront ainsi à minimum 720 mètres de zones d’habitats et de 400 mètres de maisons isolées. Elles seront probablement reliées au réseau électrique d’Elouges.

Tout au long de la présentation, le climat est resté serein et les échanges constructifs. “Environ 250 personnes étaient présentes dont la moitié provenait du nord de la France”, confie Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles (PHA). “Tout s’est déroulé dans le calme et le respect. Les remarques et demandes d’études complémentaires se sont toutes faites dans un esprit constructif. Beaucoup d’éléments supplémentaires et de point de vue particuliers ont été demandés au promoteur. Ce dernier devra les prendre en considération lors de la réalisation de l’étude d’incidence. ”

L’ensemble des remarques ont donc pu être enregistrées pour que le promoteur puisse les prendre en compte lors de son étude d’incidence. Que les citoyens n’ayant pu s’y rendre se rassurent, ils disposent encore de deux semaines (jusqu’au 23 mars) pour émettre leurs remarques écrites auprès de leur administration communale.

Une fois l’ensemble des remarques émises, le promoteur, New Wind, réalisera son étude d’incidence. “Cela prendra entre six mois et un an”, ajoute Matthieu Lemiez. Une demande de permis sera ensuite réalisée. Enquête publique et instruction auprès du SPW seront ensuite menées avant d’aboutir sur l’octroi ou non du permis. Toutes ces démarches pourraient donc prendre plusieurs années.