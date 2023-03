Le groupe quiévrainois Destïny sort son premier E.P. aux influences pop/rock de U2 et Coldplay

Manager du groupe, Santo La Marca, membre des Sales Djônes, ne manque pas de donner de précieux conseils au groupe pour qu’il puisse ensuite faire son trou. “Si j’ai souhaité devenir leur manager, c’est avant tout parce que le groupe propose des chansons de qualité. Il aborde des sujets actuels dans lequel il transmet de nombreuses émotions. Ce sont des jeunes qui en veulent vraiment, ils ont les crocs et c’est donc un bonheur d’être leur manager”, confie Santo La Marca.

Destïny a su se trouver un style unique qui permet d’envoûter et d’entraîner le public dans leur univers. “Ils ont réussi à trouver leur style qui fait et fera leur renommée. Il mélange en effet le côté vintage de U2 et le côté moderne de Coldplay pour en faire un mélange pop/rock unique. Ils ont eu l’occasion de faire nos premières parties lors de notre tournée de retour. Cela s’est d’ailleurs très bien passé. Ils ont pu en profiter pour se faire connaître davantage et avoir de nombreux retours sur les réseaux sociaux”, poursuit Santo La Marca.

Ces débuts prometteurs ont abouti sur un premier E.P. de cinq titres qui sortira prochainement. “Des surprises sont réservées aux personnes qui écouteront l’album en entier”, ajoute Santo La Marca. Plusieurs dates de concert sont également prévues. Destïny se rendra ainsi au Relais pour la Vie de Dour et de Mons pour rythmer la course des participants. Il devrait également se produire lors du Doudou à Mons et, plus prochainement, le groupe se produira au Canal 10 ce samedi. Un passage radio à MRadio est également prévu pour faire découvrir leurs morceaux aux auditeurs de cette dernière.

Bref, Destïny est un groupe qui ne demande qu’à être connu grâce à leur musique pop/rock unique.