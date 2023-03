Saisie de quatre chevaux pour maltraitance à Quaregnon : l’une des juments n’a pas survécu à son calvaire

Le rapport vétérinaire avait rapidement conclu que la vie de Micha était en danger. Ne pesant plus que 290 kg, la jument souffrait de graves carences alimentaires, de parasitose et de déshydratation et n’était plus en mesure de rester ses jambes. “Nous avons dû prendre la difficile décision de l’endormir. Ce mercredi matin, lorsque nous tentions de la relever, elle faisait des syncopes tant elle était faible”, explique Sophie Locatelli, présidente du Rêve d’Aby et vice-présidente d’Animaux en Péril.

”Nous avons fait tout notre possible pour qu’elle s’en sorte. Elle était suivie de très près par notre vétérinaire, nous tentions de la redresser à l’aide d’un palan en attendant qu’elle reprenne des forces. Mais la malnutrition et la déshydratation étaient allées trop loin. Ses reins étaient touchés et aucun complément, aucun soin vétérinaire n’auraient suffi à la remettre en forme. Nous avons préféré l’accompagner en douceur et lui éviter d’atroces souffrances.”

Pour toute une équipe, il s’agit d’un constat d’échec. “C’est frustrant et difficile à accepter. On fait notre possible pour leur permettre de sortir de l’enfer et on doit finalement prendre ce genre de décision, assumer la responsabilité pour des faits causés par d’autres. Cela nous met en colère ! Nous ne savons pas encore quelle suite sera donnée et si le propriétaire sera poursuivi devant le tribunal correctionnel ou si c’est le fonctionnaire sanctionnateur qui reprendra la main. Mais nous espérons la première option.”

Si Micha n’a pas survécu à son calvaire, ses compagnons d’infortune devraient, eux, survivre. “Il est encore trop tôt pour l’affirmer, rien n’est gagné ; il faut en général laisser passer un mois pour le confirmer. Mais leur état est un peu meilleur et l’espoir est permis. La bonne nouvelle, c’est qu’aucune jument n’est pleine, malgré la présence de l’étalon sur le terrain. C’est ça de moins qu’elles auront à gérer pendant la convalescence.”

Pour rappel, le 2 mars dernier, les associations intervenaient après avoir été sollicitées par l’inspecteur de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA), qui avait constaté un danger de mort des animaux. Ce sont des promeneurs, alertés par l’état déplorable des animaux, qui avaient donné l’alerte. Les quatre équidés manquaient de nourriture, ne disposaient d’aucune source d’eau – la seule à disposition étant gelée – et évoluaient dans une prairie boueuse, envahie d’objets constituant un danger permanent pour eux.

Les trois chevaux survivants sont pour l’instant toujours entre les mains des associations. La ministre du bien-être animal, Céline Tellier (Ecolo), dispose de deux mois pour confirmer leur destination. L’UBEA a quant à elle dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement. Si le Parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer le propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux.