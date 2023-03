Bien qu’il ait suscité la polémique lors du changement de date, le carnaval d’Elouges suscite toujours l’intérêt des élus locaux et des citoyens, bien décidés à pérenniser le folklore local. “Nous avons changé de date pour tenir compte des congés des enfants”, confie Christine Greco-Druart, échevine à Dour. “Nous aurions encore pu le faire au moment du carnaval en tant que tel cette année. Pour l’édition suivante, nous n’aurions cependant pas pu. Nous nous sommes donc dit qu’il était plus adéquat de changer tout de suite. Il faut absolument tenir compte des congés des enfants puisque la société emblématique de carnaval, les Capiaux Boules, organise ses activités sur quatre jours. Si les enfants sont à l’école, ils ne peuvent donc pas participer à l’ensemble de leurs activités. ”

Tout s’est donc fait en accord avec les acteurs du folklore local et dans l’optique d’attirer davantage de visiteurs, et notamment d’enfants, tout au long de l’événement. Ce changement de date ne sera toutefois pas le seul changement. L’asbl Elou-joies va en effet également collaborer avec les organisateurs du carnaval pour lui donner un petit coup de jeune et s’assurer de sa pérennité.

“Nous allons collaborer pour organiser le marché des mamans. Lorsque l’asbl Elou-joies s’est créée, l’année dernière, je m’y suis impliquée grandement. Dans un souci organisationnel, j’ai donc jugé bon de collaborer pour le marché des mamans. Il aura donc lieu la veille de la fête des mamans. 43 artisans s’étaient réunis sur la place d’Elouges l’année dernière pour l’occasion, nous espérons donc en avoir au moins autant cette année”, conclut Christine Greco-Druart.