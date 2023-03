Les “Mérites Sportifs Dourois” relancés en septembre

À Dour, ces mérites sportifs n’ont plus eu lieu depuis trois ans. Trois années d’absence qui pourraient bien se terminer là. Le bourgmestre, Carlo Di Antonio, a en effet repris le sport dans ses compétences. Il a, depuis, la ferme intention de remettre les clubs à l’honneur en octroyant ces mérites sportifs.

“Je viens de reprendre la responsabilité de la politique sportive au sein de notre commune et je ferai dans les prochaines semaines la tournée de tous nos clubs sportifs locaux. Le sport est une école de vie et les performances méritent d’être récompensées”, indique-t-il. “Je relancerai début septembre la cérémonie des “Mérites sportifs Dourois. ” qui avait malheureusement été oubliée depuis plus de trois ans. ”

Pour pouvoir récompenser au mieux et dans la plus grande connaissance des équipes sportives, le bourgmestre effectue donc la tournée des clubs pour en savoir plus sur leurs membres et activités tout en soutenant les équipes de jeunes. Il a commencé son périple du côté du club de football de Dour-Elouges. Il a désormais jusqu’au mois de septembre pour poursuivre son périple.