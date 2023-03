Quiévrain : en plus de la musique, les Sales D’Jônes transmettront leur état d’esprit dans une WebTV

“Notre retour sur scène s’est vraiment bien déroulé. Les retours sur les réseaux sociaux étaient vraiment positifs. Mais voilà, Sales D’jônes ce n’est pas un groupe de musique mais un véritable état d’esprit. Nous allons donc prochainement lancer d’autres projets qui mettront notamment à l’honneur la région. Nous allons en effet lancer notre webTV qui sera disponible sur nos différents réseaux sociaux. Elle traitera de pleins de thèmes différents”, confie Santo La Marca, membre des Sales D’Jônes.

”Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, pour passer les portes des salles de concerts des Sales Djônes, il faut se mettre dans le même état d’esprit que nous. Il faut avoir l’esprit ouvert, savoir rire de tout et ensemble et surtout avoir envie de passer une bonne soirée”, nous avait confié Santo. Un état d’esprit que le public devra encore davantage avoir s’il rencontre un membre du groupe dans la rue, à travers une vidéo “micro-trottoir” du groupe.

“La musique ne suffisait plus à exprimer notre état d’esprit Sales D’Jônes, c’est pourquoi nous avons voulu lancer ce projet. Notre petit côté espiègle ressortira encore dans ces vidéos et dans nos rencontres avec les gens”, poursuit Santo La Marca.

Les activités de ce dernier seront donc bien fournies puisque, en plus de son univers Sales D’Jônes, il a décidé de manager le jeune et prometteur groupe quiévrainois Destïny. “J’adore pouvoir me retrouver sur scène mais également dans les coulisses pour manager le groupe. Tant que mon planning le permet, je ne compte pas lâcher l’un de ces deux aspects du métier. Vu que c’est moi qui gère les deux agendas, cela ne risque pas d’arriver… ”, conclut-il.