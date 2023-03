Écoles, citoyens, entreprises ou encore associations seront mobilisés à Quiévrain à l’occasion de la 9e édition du Grand Nettoyage

L’envie d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie reste importante. Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux où chacun fait preuve de créativité en se lançant divers challenges. Ces envies seront centralisées lors de cette neuvième édition du grand nettoyage. Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les associations et les entreprises sont invités à participer dans le respect de certaines mesures de précaution.

“La commune de Quiévrain s’associe au Grand Nettoyage afin d’en faire, une fois de plus, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie. Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel qu’ils possèdent encore (gilets, gants, sacs…) et de ne recommander que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les nouveaux participants, un kit de nettoyage composé d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs-poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé en 2015”, indique la commune de Quiévrain.

Pour participer, les volontaires peuvent s’inscrire sur le site internet www.bewapp.be (menu “Je passe à l’action”, rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”) pour compléter leur formulaire d’inscription. La clôture des inscriptions est fixée au 16 mars. Tout se fera en ligne et permettra non seulement de définir le parcours mais également de commander le matériel nécessaire. La commune sera automatiquement informée des inscriptions et recontactera les volontaires afin d’organiser le ramassage des sacs de déchets.