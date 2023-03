Saint-Ghislain : le LPETH remporte un concours autour des vins et fromages wallons

Cinq écoles hôtelières s’affrontaient lors de ce challenge gourmand, destiné à valoriser les produits de la région et à faire valoir le savoir-faire des producteurs et futurs chefs. “Ces établissements ont été invités par Eric Boschman, maître sommelier et fromager, et Pascal Fauville, premier Fromager et Président du concours, à réaliser deux épreuves”, explique-t-on du côté de l’organisation.

”La première consistait à composer un plateau de fromages et une assiette de dégustation à partir de 15 fromages wallons.” Le jury a évalué les candidats sur divers critères, à savoir : le choix des fromages, la mise en scène des produits, les découpes des fromages, l’aspect esthétique du plateau, la méthodologie de travail, l’hygiène, la tenue vestimentaire, la tenue du poste de travail, la gestion des déchets et la présentation orale au jury. La deuxième épreuve consistait quant à elle en la réalisation de deux accords vins-fromages wallons.

Le LPETH Saint-Ghislain a remporté le concours vins-fromages de Wallonie. ©D.R.

Le choix, l’harmonie et l’originalité des accords, la qualité du service et la présentation orale au jury ont été notés. Arnaud et Nicolas, élèves au LPETH, ont fait la différence et sont parvenus à séduire un jury des plus exigeant, composé de Bénédicte Herlinvaux (crémerie Fromage&Cie de Bastogne), Etienne Boissy (crémerie From Comptoir et élu meilleur ouvrier de France Fromager), Eric Boschman (ambassadeur Apaq-W et président du jury), Florent Collignon (restaurant l’Ôthentique à Han-sur-Lesse et Table de terroir), Luc Marchal (président de la Fédération Horeca Wallonie) et Fabian Santi (Tri-Marrants à Froidchapelle, table de Terroir).

Cinq prix ont été décernés à l’issue de l’inauguration du salon Horecatel, ce dimanche, par le Ministre wallon de l’agriculture et de l’économie, Willy Borsus. Le LPETH décroche le premier prix, à savoir une journée découverte chez des fromagers et vignerons de Wallonie. De quoi parfaire la formation de ces deux jeunes lauréats qui pourraient avoir trouvé leur vocation.