Des peines de 24 mois à cinq ans de prison ont été requises contre une vingtaine d'autres prévenus, lesquels ont, selon le parquet fédéral, tenu un rôle essentiel dans cette organisation qui a brassé plusieurs millions d'euros en quelques années.

Le parquet fédéral a divisé ce dossier en deux volets. Le premier a été confié à un juge d'instruction bruxellois. Le deuxième a été instruit à Mons. Le mode opératoire est commun. Des prévenus prenaient le contrôle d'activités commerciales, lesquelles n'avaient aucune activité réelle, en plaçant à leurs têtes des hommes de paille sous fausse identité. Des comptes bancaires étaient ouverts, sur la base de faux documents, dans le but de blanchir de l'argent sale.

Dans le premier dossier, un homme a été suspecté d'être à la manœuvre. Il s'agit d'un ancien courtier en assurances. La photo de cet homme, gérant d'une société fictive, se trouvait sur plusieurs documents, avec des identités différentes. "Cet homme a été surveillé et placé sous écoutes. On s'est alors rendu compte que son réseau était international, il avait des contacts avec la mafia italienne, des négriers de la construction, des trafiquants de drogues, etc.", relate le procureur fédéral.

D'importantes sommes d'argent ont transité sur des comptes entre la Belgique, la France, l'Allemagne, la Turquie, la Chine et puis Hong-Kong.

Dans le dossier instruit à Mons dès 2019, c'est une autre société qui s'est retrouvée dans le viseur des autorités. Installée dans un business center, elle n'avait aucune activité connue, mais elle avait investi dans un coûteux matériel informatique et avait tenté de duper plusieurs notaires et deux avocats dans la rédaction de compromis de vente de biens immobiliers. Au cœur de cette affaire, le parquet fédéral a identifié un ancien banquier, lequel est décédé depuis. L'homme était connu des autorités pour plusieurs escroqueries.

Enfin, une tentative d'escroquerie à la cryptomonnaie a été mise en évidence par le parquet fédéral. Le nom de l'ancien banquier et la photo de l'ancien courtier ont été retrouvés lors de l'enquête menée entre la Belgique et Malte.

Les deux prochains lundi seront consacrés aux plaidoiries des avocats des parties civiles et de la défense.