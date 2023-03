Des potagers dans les écoles d’Aulnois, de Givry et de Genly

”Nous avions répondu à un appel à projets autour de l’alimentation durable et avons bénéficié d’un subside auprès de la Fédération Wallonies Bruxelles”, précise Frédéric Overdeput, direction des trois implantations communales. “C’est un sacré coup de pouce qui nous permet de mener à bien notre projet. Les sites de Givry et d’Aulnois sont plus bétonnés mais nous allons contourner ce problème.”

Notamment via l’achat de bacs de plantation, tandis que le potager sera développé sur le terrain propre de l’école Genly. “Lors de la première formation, nos enseignants ont pu se former aux notions de culture et d’alimentation durable, de permaculture, choisir les cultures à privilégier pour profiter du potager toute l’année, planifier les plantations,… Et puisque l’on s’inscrit dans une volonté de développer l’école du dehors, nous souhaitons que ces potagers puissent aussi devenir un jardin des sens.”

Si les enfants pourront goûter le fruit de leurs récoltes, ils pourront également toucher et sentir des plants plus particuliers ou encore travailler le sens de la vue. “On souhaite proposer quelque chose d’aussi ludique que pédagogique et que cela soit accessible de la première maternelle à la sixième année primaire. Aucune classe ne sera exclue du projet”, insiste encore le directeur.

”Nous n’avons pour l’instant que peu de recul par rapport aux activités proposées dans le cadre de l’école du dehors mais nous en constatons déjà les bienfaits. Nos élèves sont plus concentrés, vivent l’apprentissage au lieu de le subir. Certaines matières jugées plus difficiles deviennent plus digestes. Les enfants manipulent, apprennent sans s’en rendre compte. Nous sommes pleinement satisfaits de l’expérience.”

Une expérience qui se poursuivra évidemment toute l’année et à l’avenir. Après avoir pu expérimenter de leurs côtés, les enseignants suivront, ces lundi et mardi, deux jours de formation destinés à leur donner toutes les cartes pour s’inscrire pleinement dans cette dynamique destinée à apprendre autrement, au contact de la nature et donc aussi en dehors des murs d’une classe.