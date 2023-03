Un Baudourois poursuivi pour tentative de viol, voyeurisme, exhibitionnisme et harcèlement

Concernant la tentative de viol, l’homme de 27 ans est poursuivi pour avoir agressé une femme qui faisait son jogging le long de la Lys, en Flandre. Surgissant d’un buisson, il avait tenté de l’embrasser de force avant de frotter son sexe contre la jambe de la victime, a rappelé le ministère public.

Les faits de voyeurisme ont, eux, eu lieu dans un vestiaire de la piscine de Courtrai. L’homme se serait faufilé par l’entrée de secours pour glisser son GSM sous la porte d’une cabine et filmer une mineure qui se déshabillait. En outre, le suspect avait été aperçu un peu plus tôt à la gare d’Harelbeke en train de se masturber devant une femme. Un autre fait d’exhibitionnisme, commis à Termonde en juillet 2021, lui est imputé. Là encore, il se serait masturbé devant une jeune femme.

Enfin, le Hennuyer s’est aussi fait passer pour un professeur de l’Institut Saint-Luc de Tournai, où il a glissé sa tête sous la jupe d’une étudiante. Celle-ci l’a reconnu dans le train reliant Tournai et Mons. “C’est à cause de ce genre d’homme que des femmes n’osent plus faire leur jogging ou aller à la piscine seule”, a pointé le substitut du procureur.

Selon un rapport psychologique, le prévenu est narcissique. “Il a ce besoin insupportable de manifester une sorte de puissance et ce besoin de faire peur pour exprimer une domination”, a souligné son avocat, Me Dimitri De Beco, qui conteste la tentative de viol le long de la Lys et les coups portés à l’ex-compagne.

Le parquet a en effet aussi réclamé un an de prison pour des coups, des faits de harcèlements et menaces envers son ancienne compagne et son entourage. Le 11 août 2020, cette dernière avait refusé de le voir. Il lui avait alors assené plusieurs gifles. Dans la foulée, il l’a harcelée, notamment en créant plusieurs comptes Facebook, “même depuis la prison”, a insisté l’avocate des deux parties civiles. Enfin, des voisins ont témoigné de la présence nocturne du prévenu à proximité du domicile de son ex-compagne.

Le jugement sera prononcé le 5 avril.