Dour : Médaillée d’or aux championnats du Hainaut 2022 de tir à la carabine, Fiorella, 12 ans, a reçu sa médaille d’or

Une passion peu commune donc pour Fiorella, qui est née grâce à une discussion entre son oncle et son papa. “Mon oncle est commissaire de police au tir. Un jour, il parlait de tir avec mon mari. Au fil de la discussion, ma fille semblait intéressée et a donc voulu aller voir comment cela se passe. Elle a ensuite voulu franchir le pas d’essayer à son tour de tirer. Elle a ainsi pu s’essayer à la carabine et au pistolet. Elle s’est plus vite familiarisée avec la carabine qu’elle pratique désormais depuis un an et demi”, confie Sandrine Roméo, maman de Fiorella.

Rapidement, la jeune douroise a eu l’occasion de se confronter aux meilleurs lors de compétitions. Elle fût tout aussi vite récompensée puisqu’elle a obtenu sa médaille d’or aux championnats du Hainaut 2022, quelques mois seulement après avoir découvert la discipline.

“Beaucoup de compétitions sont organisées. En commençant le tir à la carabine en juin, Fiorella a ainsi pu devenir première de sa catégorie au mois d’août. Elle a donc su rapidement s’imposer et prendre goût à la discipline. Six mois plus tard, elle remportait les championnats du Hainaut avant de participer au championnat de Belgique et d’y finir 4e. Elle a remis le couvert cette année aux championnats du Hainaut où elle a, cette fois-ci, terminé deuxième. Elle recevra donc sa médaille d’argent l’année prochaine”, indique Sandrine Roméo.

Son club de tir d’Elouges, également utilisé pour les entraînements des forces de police, attire de plus en plus d’adhérents, désireux de s’essayer au tir. “Lorsqu’elle s’est inscrite, le club ne comptait qu’une dizaine d’adhérents”, poursuit Sandrine. “Quand je m’y suis rendue hier, ils étaient désormais plus de 50. Malheureusement, le club reçoit de plus en plus de demandes mais la place manque. Nous espérons donc que des solutions pourront être trouvées, peut-être auprès de la commune, pour développer les activités du centre de tir. ”

En plus d’attirer de plus en plus les foules, le club de tir d’Elouges forme de nombreux champions. En plus de Fiorella, d’autres membres du club se sont en effet imposés lors des championnats du Hainaut et de Belgique. De quoi mettre en lumière le travail d’entraîneurs et de passionnés qui accompagnent les jeunes tout au long de leur processus d’apprentissage.

Mais voilà, qui dit sport de tir dit manipulation d’armes. Un point qui avait de quoi inquiéter Sandrine lors des débuts de sa fille mais qui y voit désormais beaucoup de positif. “Comme tous les parents, je n’étais pas totalement à l’aise lorsque Fiorella a commencé le tir à la carabine. Par la suite, j’ai vu que ma fille s’épanouissait dans la discipline. Elle lui permet également d’être canalisée et de se concentrer, ce qui lui offre une réflexion totalement différente des autres disciplines”, conclut Sandrine.

Régulièrement en contact avec Sandrine et Fiorella, la conseillère communale, Catia Pompilii, n’est pas peu fière de voir une jeune Douroise s’imposer dans un sport masculin. “La féministe que je suis est très fière de pouvoir voir une jeune fille remporter des médailles dans un sport davantage destiné aux hommes. Depuis la mise en place d’octobre rose à Dour, je milite pour mettre en avant toutes ces filles et femmes qui réalisent des exploits. Je ne suis donc pas peu fière de Fiorella”, explique Catia Pompilii.

De son côté, Fiorella est bien décidé à poursuivre ses exploits lors de futures compétitions.